Romantiskās krāpšanas upuri Latvijā zaudē desmitiem tūkstošu eiro; lielākais zaudējums tuvojas 100 000 eiro
Latvijā pieaug romantiskās krāpšanas gadījumu skaits, un upuri, visbiežāk sievietes, interneta paziņām vairāku gadu laikā pārskaita pat desmitiem tūkstošu eiro. Lielākais zināmais zaudējums sasniedzis gandrīz 100 000 eiro, ko kāda SEB bankas kliente pārskaitījusi sociālajos tīklos iepazītam vīrietim no Nigērijas, vēsta Latvijas Televīzija.
Kā norāda bankas Drošības pārvaldes vadītājs Mārcis Pelcis, šādas krāpšanas parasti ilgst vairākus gadus. Cietušie ne tikai iztērē savus uzkrājumus, bet nereti arī ņem kredītus, lai turpinātu sūtīt naudu krāpniekiem.
Tikmēr kiberdrošības blogeris Elviss Strazdiņš stāsta par kādu aptuveni 60 gadus vecu sievieti, kura, neraugoties uz tuvinieku un speciālistu brīdinājumiem, devusies uz Ganu pie internetā iepazīta 24 gadus veca vīrieša. Pēc viņa teiktā, krāpnieki prasmīgi manipulē ar cilvēku emocijām un izmanto vēlmi būt mīlētiem un vajadzīgiem.
Lai novērstu šādus gadījumus, bankas aiztur aizdomīgus un netipiski lielus pārskaitījumus uz ārvalstīm, dodot klientiem laiku pārdomāt savu lēmumu. Nereti tieši bankas darbinieku jautājumi palīdz cilvēkiem saprast, ka viņi kļuvuši par krāpšanas upuriem.
Speciālisti brīdina, ka romantiskā krāpšana var radīt ne tikai smagus finansiālus zaudējumus, bet arī nopietnas psiholoģiskas sekas. Atsevišķos gadījumos cietušie nonākuši depresijā vai pat izdarījuši pašnāvību. Tāpēc tuvinieki tiek aicināti nenovērsties no cilvēkiem, kuri nonākuši krāpnieku ietekmē, un meklēt viņiem profesionālu palīdzību.
Eksperti uzsver, ka labprātīgi pārskaitītu naudu atgūt parasti nav iespējams, un daudziem cietušajiem par krāpnieku labā paņemtajiem kredītiem nākas maksāt vēl gadiem ilgi.