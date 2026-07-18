Jaunā Rīgas Centrālā stacija būs gatava jau šogad, taču vilcieni tajā nekursēs vēl vairākus gadus
Rīgas Centrālās stacijas jaunās dienvidu daļas būvniecībā līdz šā gada beigām plānots pabeigt visus būtiskos ēkas darbus, tomēr pasažieri jauno infrastruktūru pilnvērtīgi varēs izmantot ne agrāk kā 2028. gada vidū, kad uz jaunajām platformām paredzēts novirzīt pirmos vilcienus, vēsta Latvijas Televīzija.
Līdz šim jaunās stacijas ēkai izbūvēta fasāde un jumts ar aptuveni 1500 kvadrātmetru stiklojuma, kā arī pabeigti galvenie darbi pie trim jaunajām platformām. Taču pirms vilcienu satiksmes uzsākšanas vēl jāizbūvē dzelzceļa infrastruktūra – sliedes, signalizācijas sistēmas un kontakttīkls.
Satiksmes ministrijā norāda, ka finansējums šiem darbiem ir nodrošināts, tādēļ pēc ēkas pabeigšanas būvniecību plānots turpināt bez pārtraukuma.
Kamēr nav īstenots "Rail Baltica" projekts un jaunā Eiropas standarta sliežu platuma ieviešana Rīgā, jaunajā stacijas daļā paredzēts apkalpot esošos elektrovilcienus. Savukārt stacijas vecā jeb ziemeļu daļa galvenokārt tiks izmantota dīzeļvilcienu satiksmei.
Tikmēr vecajā stacijas daļā būtiski pārbūves darbi pagaidām nav plānoti – paredzēts uzturēt esošo infrastruktūru darba kārtībā.
Tā kā projekta pilnīgai īstenošanai pašlaik trūkst finansējuma, daļa jau uzbūvētās infrastruktūras būs jāiekonservē par valsts līdzekļiem. Satiksmes ministrija lēš, ka tas varētu izmaksāt vairākus miljonus eiro.
Līdz brīdim, kad jaunajās platformās sāks kursēt vilcieni, tiek apsvērta iespēja pabeigto stacijas ēku izmantot sabiedriskām vajadzībām, piemēram, izstāžu un citu pasākumu rīkošanai.