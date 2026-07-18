Divu automašīnu sadursmē Saulkrastu novadā cietuši trīs cilvēki.
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Šodien 20:45
Divu automašīnu sadursmē Saulkrastu novadā cietuši trīs cilvēki
Sestdienas vakarā Saulkrastu novada Sējas pagastā uz autoceļa Saulkrasti-Ragana (P6) pie pagrieziena uz Pabažiem ceļu satiksmes negadījumā cietuši trīs cilvēki, liecina Valsts policijas (VP) sākotnējā informācija.
Avārijā iesaistītas divas automašīnas - "Volkswagen" un "Ford".
Izsaukumu uz negadījumu policija saņēma ap plkst. 17.35. Aptuveni divas stundas satiksme autoavārijas vietā bija bloķēta.
Policija izmeklē negadījuma apstākļus.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests apstiprināja, ka notikuma vietā palīdzība sniegta trīs cilvēkiem. Visi apmierinošā stāvoklī nogādāti ārstniecības iestādē.
VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) platformā "X" vēstīja, ka negadījums noticis autoceļa Saulkrasti-Sēja-Ragana (P6) 10. kilometrā pie pagrieziena uz Pabažiem.