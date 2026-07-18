Daļā Latvijas gaidāms pērkona negaiss ar stiprām vēja brāzmām.
Sabiedrība
Šodien 18:38
Izsludināts dzeltenais brīdinājums: daļā Latvijas gaidāms pērkona negaiss ar stiprām vēja brāzmām
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzelteno brīdinājumu par pērkona negaisu Latvijas centrālajos un austrumu rajonos.
Sinoptiķi prognozē, ka sestdien, 18. jūlijā, laika posmā no plkst. 20.00 līdz 23.00 vietām gaidāms pērkona negaiss, ko pavadīs stipras lietusgāzes un krasas vēja brāzmas, kuru ātrums sasniegs 15–16 metrus sekundē.
Iedzīvotāji aicināti būt piesardzīgi, jo negaisa laikā iespējami lokāli apgrūtināti braukšanas apstākļi, atsevišķu koku zaru lūšana un citi nelieli postījumi. Meteorologi iesaka sekot līdzi jaunākajai laika prognozei un, ja iespējams, negaisa laikā uzturēties drošās telpās.