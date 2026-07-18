Īpašā pasākumā Latvijā būs iespējams vērot zvaigžņu lietu
Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā 13. augustā notiks otrā "Perseīdu nakts", kurā Perseīdu meteoru plūsmas jeb zvaigžņu lietus vērošana apvienosies ar pianista Reiņa Zariņa nakts koncertu zem klajas debess.
Kā informēja LU Botāniskā dārza pārstāve Signe Nīgale, pagājušajā gadā aizsāktā tradīcija jau pirmajā reizē pulcēja vairāk nekā 700 apmeklētāju, kuri īpašā atmosfērā baudīja nakts debesis, astronomu stāstījumus un kopā piedzīvoja vienu no gada iespaidīgākajiem vasaras notikumiem.
Kā norāda Nīgale, LU Botāniskais dārzs ir viena no retajām vietām Rīgā, kur nav ielu apgaismojuma, tādēļ tā plašā pļava ir īpaši piemērota nakts debesu un Perseīdu meteoru plūsmas vērošanai, neizbraucot ārpus pilsētas.
Vakaru atklās Latvijas Universitātes astronoms Vitālijs Kuzmovs, kurš stāstīs par šīs vasaras nozīmīgākajiem astronomiskajiem notikumiem un to, kas šajā naktī būs vērojams debesīs. Pēc lekcijas sadarbībā ar "ieskaties.lv" apmeklētāji varēs doties zvaigznāju iepazīšanas ekskursijā un vērot debesis teleskopos.
Vakara kulminācijā izskanēs Zariņa īpaši šai naktij veidota koncertprogramma, kurā satiksies dažādu laikmetu un paaudžu komponisti. Programma veidota īpaši šim pasākumam kā vienots muzikāls ceļojums, kurā nakts kļūst par telpu apcerei, mieram un vērīgai klausīšanās pieredzei, norāda Nīgale.
Apmeklētāji aicināti līdzi ņemt siltu segu, guļammaisu vai saliekamo krēslu, piknika grozu vai termosu, pretodu līdzekli un, ja tāds ir, arī savu teleskopu. Pasākumā būs pieejama īpaši pielāgota zona apmeklētājiem ratiņkrēslos, savukārt visa vakara garumā darbosies atspirdzinājumu tirdzniecība.
Zariņš ir pieckārtējs Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāts un Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks. Viņš koncertējis pasaules ievērojamākajās koncertzālēs, tostarp Amsterdamas "Concertgebouw", Ņujorkas "Carnegie Hall" un Londonas "Wigmore Hall".