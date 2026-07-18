Veikaliem būs stingrākas prasības: PTAC vēlas izskaust maldinošas atlaides
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir aktualizējis un papildinājis vadlīnijas par preču un pakalpojumu cenu norādīšanu, lai veicinātu godīgu komercpraksi un mazinātu maldinošu atlaižu un akciju riskus.
PTAC skaidro, ka izmaiņu mērķis ir nodrošināt skaidrāku un vienveidīgāku cenu norādīšanas praksi, palīdzot tirgotājiem ievērot normatīvo aktu prasības, bet patērētājiem – vieglāk saprast, vai piedāvātās atlaides un akcijas ir patiesas un pamatotas.
Aktualizētās vadlīnijas paredz precizējumus trīs galvenajās jomās. Pirmkārt, skaidrāk noteikta kārtība, kā jānorāda cenas samazinājuma termiņš un kā piemērojami noteikumi par akciju biežumu un to pagarināšanu. Otrkārt, precizēti gadījumi, kad tirgotājiem jānorāda sākotnējā un samazinātā cena, tostarp kombinētajos piedāvājumos un pirkuma apjoma atlaidēs. Treškārt, detalizētāk skaidrotas prasības preču izpārdošanām, uzsverot, ka tirgotājiem ir jānorāda izpārdošanas iemesls un skaidri jānodala izpārdošana no parastām akcijām.
PTAC atgādina, ka cenu informācijai jābūt skaidrai, patiesai un viegli saprotamai. Centrs norāda, ka maldinoša informācija par atlaidēm, akcijām vai izpārdošanām var ietekmēt patērētāju izvēli un radīt negodīgas konkurences riskus tirgū.