Motobraucēju saieta "Kurland Bike Meet" dalībnieks Ventspilī uzbraucis gājējai.
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Šodien 17:03
Motobraucēju saieta "Kurland Bike Meet" dalībnieks Ventspilī uzbraucis gājējai
Kāds motobraucēju saieta "Kurland Bike Meet 2026" dalībnieks šodien Ventspils ar motociklu uzbraucis gājējai, informēja Valsts policija.
Ceļu satiksmes negadījums reģistrēts Brīvības ielā. Cietusī nogādāta medicīnas iestādē.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā informēja, ka šajā izsaukumā palīdzība sniegta diviem cilvēkiem un abi stabilā stāvoklī nogādāti ārstniecības iestādē.
Motocikla vadītājs nebija alkohola reibumā, apstiprināja policijā.
Citi ceļu satiksmes negadījumi saistībā ar pasākumu līdz šim nav reģistrēti.
Kā vēstīts, šodien Ventspilī sācies motobraucēju saiets "Kurland Bike Meet". Motobraucēju ierašanās Ventspils "Piejūras kempingā" sākusies no plkst. 15.
Vakarā plkst. 20 notiks koncerts, kurā muzicēs latviešu grupa "Eazy Riders".
Moto saietu organizē Latvijas Motoklubu asociācija un Ventspils pašvaldība.