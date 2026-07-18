Pērn pašnāvības uz dzelzceļa veikušas piecas personas.
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Šodien 16:29
Samazinājies uz dzelzceļa izdarīto pašnāvību skaits Latvijā
Pērn pašnāvības uz dzelzceļa veikušas piecas personas, liecina Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcijas apkopotā informācija.
Tas ir par trim personām mazāk nekā 2024. gadā.
Trīs no uz dzelzceļa pašnāvību veikušajām personām bija vecumā no 25 līdz 49 gadiem, viena - vecumā no 18 līdz 24 gadiem, bet vēl viena - 65 gadus veca vai vecāka.
Pašnāvības uz dzelzceļa pagājušajā gadā veikuši trīs vīrieši un divas sievietes.