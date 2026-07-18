Naktī gaidāms stiprs lietus un pērkona negaiss
Naktī uz svētdienu daudzviet Latvijā gaidāms spēcīgs lietus un vietām - arī pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Naktī debesis Latvijā būs mākoņainas, tikai vietām tās skaidrosies. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, bet gaisa temperatūra pazemināsies līdz +15..+19 grādiem.
Svētdiena aizritēs bez ievērojamiem nokrišņiem, pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu un dienvidu vējš, bet gaiss iesils līdz +19..+24 grādiem. Arī Rīgā naktī palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Lēns līdz mērens vējš pūtīs no dienvidrietumiem un dienvidiem, bet gaisa temperatūra pazemināsies līdz +16..+18 grādiem.
Dienā galvaspilsētā debesis būs mākoņainas, taču brīžiem uzspīdēs saule un nokrišņi nav gaidāmi. Turpinās pūst lēns līdz mērens dienvidrietumu un dienvidu vējš, gaisam iesilstot līdz +22..+24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indekss svētdien būs vidējs.
Nākamās nedēļas sākumā Latvijai pietuvosies jauns ciklons, tādēļ dienas būs nokrišņiem bagātas, pirmdien un otrdien vietām līs stipri un ilgstoši. Arī vējš pastiprināsies, brāzmās sasniedzot 15-18 metrus sekundē.