"Daugavpils satiksme" pērn no pašvaldības saņēma vairāk nekā 7 miljonus eiro
SIA "Daugavpils satiksme" pērn no Daugavpils pašvaldības dažādās kompensācijās saņēma vairāk nekā septiņus miljonus eiro, savukārt no valsts – vēl vairāk nekā vienu miljonu eiro, liecina uzņēmuma gada pārskats.
2025. gadā uzņēmums kā kompensāciju par zaudējumiem saņēma 3 433 769 eiro, bet vēl 3 717 336 eiro bija kompensācija par piešķirtajiem braukšanas atvieglojumiem. Savukārt no valsts zaudējumu kompensācija bija 82 565 eiro, bet kompensācija par bāreņu, pirmās un otrās grupas invalīdu, kā arī invalīdu līdz 18 gadiem un pavadošo personu pārvadāšanu - 948 080 eiro.
Lai uzlabotu sabiedriskā transporta tehnisko apkalpošanu un remontu, "Daugavpils satiksme" pagājušajā gadā veica tehnisko iekārtu modernizāciju. 2025. gadā iegādātas vairākas jaunas iekārtas un citi pamatlīdzekļi 134 222 eiro apmērā.
Pērn veikti arī sliežu un apakšstacijas remonti. Remontētas arī uzņēmuma telpas. Dažādi atjaunošanas darbi, kā arī energoefektivitātes pasākumu īstenošana plānota arī šogad.
"Firmas.lv" liecina, ka pašvaldības uzņēmuma apgrozījums pagājušajā gadā bija 7 968 252 eiro, bet peļņa sasniedza 261 897 eiro. "Daugavpils satiksmi" vada Artis Druvinieks. "Daugavpils satiksme" Daugavpilī nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem un tramvajiem.