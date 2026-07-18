Saņemtas ziņas par Daugavā noslīkušu cilvēku - glābēji Vecmīlgrāvī uzsākuši meklēšanas operāciju. VIDEO
Vecmīlgrāvja iedzīvotāji sociālajos tīklos ziņo par Daugavā pamanītu noslīkušu cilvēku. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) apstiprina, ka teritorijā notiek meklēšanas operācija.
"Vecmīlgrāvī glābēji pēc Valsts policijas lūguma sestdien pārmeklē Kundziņsalas atteku pie Meldru ielas," apstiprina VUGD, no sīkākiem komentāriem atturoties.
Tajā pašā laikā apkārtnes iedzīvotāji sociālajos tīklos ziņo, ka pamanījuši ūdenī noslīkušu cilvēku, ko pašlaik meklē glābēji. "Tomēr kāds laikam ir iekritis ūdenī. Izsaucu policiju," vietnē "Facebook" norāda kāds Vecmīlgrāvja iedzīvotājs.
Jau ziņots, ka nesen Latviju pāršalca gadījums ar Daugavā iekritušu AS "Latvijas dzelzceļa" darbinieku, kura mirstīgās atliekas tika atrastas 14. jūlijā ap vienpadsmitiem. Traģiskais negadījums notika piektdien, 10. jūlijā, dienas pirmajā pusē, kad kāds 54 gadus vecs darbinieks iekrita Daugavā. Valsts darba inspekcija ir sākusi pārbaudi, lai noskaidrotu traģēdijas cēloņus.