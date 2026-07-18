Meklēšanas operācija Daugavā noslēgusies - traģiskās ziņas apstiprinājušās
Valsts policija norāda, ka meklēšanas darbi Daugavā noslēgušies un traģiskās ziņas apstiprinājušās - no Kundziņsalas attekas pie Meldru ielas Vecmīlgrāvī izcelts bojāgājuša vīrieša ķermenis.
Pēc policijas sniegtās informācijas, 1991. gadā dzimušais vīrietis, iespējams, ūdenī iekritis piektdien. Par notikušo sākts kriminālprocess.
Jau ziņots, ka Vecmīlgrāvja iedzīvotāji sociālajos tīklos ziņoja par Daugavā pamanītu noslīkušu cilvēku, un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sestdienas rītā apstiprināja, ka teritorijā notiek meklēšanas operācija. "Vecmīlgrāvī glābēji pēc Valsts policijas lūguma sestdien pārmeklē Kundziņsalas atteku pie Meldru ielas," apstiprināja VUGD, no sīkākiem komentāriem atturoties.
Tajā pašā laikā apkārtnes iedzīvotāji sociālajos tīklos ziņoja, ka pamanījuši ūdenī noslīkušu cilvēku, ko meklē glābēji. "Tomēr kāds laikam ir iekritis ūdenī. Izsaucu policiju," vietnē "Facebook" norāda kāds Vecmīlgrāvja iedzīvotājs.
Jau ziņots, ka nesen Latviju pāršalca gadījums ar Daugavā iekritušu AS "Latvijas dzelzceļa" darbinieku, kura mirstīgās atliekas tika atrastas 14. jūlijā ap vienpadsmitiem. Traģiskais negadījums notika piektdien, 10. jūlijā, dienas pirmajā pusē, kad kāds 54 gadus vecs darbinieks iekrita Daugavā. Valsts darba inspekcija ir sākusi pārbaudi, lai noskaidrotu traģēdijas cēloņus.