Personiskā un publiskā gulta Ogrē, Noslēpumu oāze Dzintaru pludmalē, Liepāja bez Amerikas. Kur aiziet un ko redzēt: izstāžu ceļvedis
Dodoties vasaras ceļojumos pa Latviju, jāieplāno arī apmeklēt izstādes visā Latvijā. Šajā vasaras laikā vispieejamākā ekspozīcija droši vien būs Jūrmalā – Dzintaru pludmalē, kur liedags piedāvā apmeklēt Noslēpumu oāzi, kur skulpturālie objekti izvietoti kompozīcijās uz smiltīs ieraktiem pāļiem dažādos līmeņos.
Ogrē māksliniece Dārta Madara Cielavas gleznās aicina meklēt robežu starp personisko un publisko, bet Rēzeknē Ilzes Griezāne rosina nodoties Ideālās ainavas meklējumos. Jelgavā ukraiņu dizaineres Olenas Riuminas tērpu kolekcija “Atmiņas kods” veic latviešu un ukraiņu tautas ornamentu tipoloģijas izpēti. Savukārt Liepājas Latviešu biedrības namā skatāma vēju pilsētā līdz šim plašākā trimdas darbu izstāde “Bez Amerikas”, kurā eksponēti latviešu mākslinieku darbi no Austrālijas, Kanādas, Zviedrijas, Anglijas, Itālijas, Venecuēlas un citām pasaules valstīm.
* Ogres Vēstures un mākslas muzejā līdz 27. septembrim skatāma Dārtas Madaras Cielavas personālizstāde “Piederības”, kurā eksponētās gleznas meklē robežu starp personisko un publisko. Mākslas darbi kļūst par vietu, kur saduras klusums un informācijas pārbagātība, atklājot, cik nosacīta un mainīga ir mūsu izpratne par privāto telpu mūsdienās. “Darbu kopums veido refleksiju par sabiedrības struktūru, mūsu pielāgošanās mehānismiem, kolektīvo un individuālo spriedzi, radot savdabīgu laikmeta dokumentāciju,” klāsta izstādes rīkotāji.
Dārta Madara Cielava mācās maģistra programmu glezniecībā. Lai gan pēc izglītības māksliniece ir gleznotāja, viņas praksē nozīmīga loma ir arī citiem medijiem un materiāliem. Katrs tehniskais risinājums tiek izvēlēts apzināti, glezniecībai kļūstot par valodu, kas brīvi pārsniedz viena medija robežas.
Izstādes autore reflektē: “Es esmu studente, man ir skola, darbs un mājas. Un mājās es arī strādāju, gleznoju, rakstu, sūtu nebeidzamas e-pastu rindas. Rutīna rodas no komforta un sīku problēmu, prieku savienojuma. Mani ietekmē dārga apkure īres namā, mani ietekmē stulbi, nepārdomāti izteicieni, ko izsaka cilvēki, kuru uzvestajām lugām esam pakļauti mēs visi. Mana gulta ir mana drošība, tā ir kā koordinātplaknes sākumpunkts. Es neesmu neaizskarama, es esmu pašas būvētā būrī. No tā izkāpjot, sākas jauns cēliens.”
Savos darbos Dārta Madara Cielava ikdienišķus objektus uztver kā zīmes, kas veido personisku vizuālu valodu. Kompozīcijas veidojas intuitīvi, meklējot saiknes starp redzamo un piedzīvoto, starp fizisko vidi un tās emocionālo rezonansi. Māksliniece necenšas sniegt viennozīmīgas atbildes, bet drīzāk pievērš uzmanību jautājumiem un pieredzēm, kas raksturo mūsdienu cilvēka ikdienu. Gleznās savstarpēji mijas pastozi triepieni, spilgtas krāsas un neapgleznoti lina audekla laukumi. Šis kontrasts rada līdzsvaru starp klātbūtni un neesamību, ļaujot nozīmei veidoties ne tikai attēlotajā, bet arī nepateiktajā.
“Manā dzīvē gulta ir mans nulles punkts - vieta, kur vienmēr atgriezties, kur var atrisināt visas problēmas, atpūsties un, ja nepieciešams, arī pastrādāt. Tas ir mans mazais drošais laukumiņš, kur viss notiek. Pat ja ir grūti, tur rodas sajūta, ka ar visu var tikt galā,” saka māksliniece. Sīkāk internetā: ogresmuzejs.lv.
Brīvdabas Noslēpumu oāze Dzintaru pludmalē
Jūrmalā, Dzintaru liedagā pie Turaidas ielas, skatāma starptautiska skulptūru un instalāciju izstāde “Mākslas liedags. Noslēpumu oāze”. Eksponētie skulpturālie objekti izvietoti ...
* Turpinot iepriekšējo gadu skulpturālo objektu izstāžu tradīciju pludmalē, Dzintaru liedagā pie Turaidas ielas līdz 6. septembrim skatāma starptautiska skulptūru un instalāciju izstāde “Mākslas liedags. Noslēpumu oāze”, kas paver plašas māksliniecisko ideju interpretācijas.
Skulpturālie objekti liedaga ekspozīcijā izvietoti kompozīcijās uz smiltīs ieraktiem pāļiem dažādos līmeņos. Mākslinieciski veidotās kompozīcijas simboliski vēsta par dabas varenumu, cilvēka un vides mijiedarbību. Tās papildinātas ar eksperimentālo lējumu procesā radītajām mazajām formām, kuras nostiprinātas īpaši izveidotās vitrīnās eksponēšanai publiskajā telpā.
Izstādē piedalās septiņi mākslinieki: Lilija Dinere, Roberts Diners, Matiass Jansons, Mārtiņš Daksis, Artūrs Bogdanovs no Latvijas, kā arī Krzysztof Krzysztof no Polijas un Kestutis Benedikas no Lietuvas.
Tēlniecības objekti dabiski iekļaujas jūras liedagā, dzīvo dabā, mainās līdz ar dabas ritmu izmaiņām un apbur arī nakts un krēslas stundās. Sīkāk internetā: www.jurmala.lv.
* Jelgavā, NVO namā (Skolotāju iela 8) līdz 31. augustam, apskatāma Latvijā dzīvojošās ukraiņu dizaineres Olenas Riuminas tērpu kolekcija “Atmiņas kods”, kur apmeklētāji var iepazīt ne tikai greznus tērpus, bet arī stāstus par tā elementiem, aksesuāriem un estētiku.
2023. gada decembrī Olena Riumina piedalījās uzņēmējdarbības iniciatīvu projektā “Stipri kopā. Сильні разом”, kas tika organizēts ar mērķi sekmēt Ukrainas civiliedzīvotāju un Latvijas sabiedrības pārstāvju savstarpējo sadarbību, līderības prasmju attīstīšanu un radošu uzņēmējdarbības ideju ģenerēšanu.
Olena Riumina izcīnīja uzvaru, piedāvājot biznesa ideju par unikālās ikdienas tērpu kolekcijas “Atmiņas kods” radīšanu. Kolekcijas pamatā ir Olenas Riuminas veiktā latviešu un ukraiņu tautas ornamentu tipoloģijas izpēte. Viņa ir izstrādājusi pētījumu, kurā salīdzina kopīgos un atšķirīgos abu tautu ornamentu un tērpu detaļu elementus. Olena Riumina savā pētījumā secina: “Nācijas kods ietver gadsimtiem slīpētu tautas kultūrarhetipu sistēmu, pamattēlus un vērtības, kas ne vien raksturo noteikta laika nogriežņa identitāti, mentalitāti, garīgumu un tikumu, bet arī salāgo to ar mūsdienu dzīves ritmu”.
Tērpu kolekcijā “Atmiņas kods”, kurā radoši iekļauti femīnās solidaritātes elementi, kas ir nozīmīgi adaptācijas un integrācijas procesos. Sīkāk internetā: www.jelgava.lv.
Ideālās ainavas meklējumi Rēzeknē
Latgales vēstniecības “Gors” Mākslas galerijā skatāma ainavu gleznotājas Ilzes Griezānes izstāde “Ideālās ainavas meklējumos”, kurā apkopotas dažādos gados un gadalaikos ...
* Rēzeknē, Latgales vēstniecības “Gors” Mākslas galerijā līdz 26. augustam skatāma ainavu gleznotājas Ilzes Griezānes izstāde “Ideālās ainavas meklējumos”, kas ir stāsts par glezniecību un tās spēju saglabāt aktualitāti laikmetā, kurā mākslas formas nepārtraukti mainās.
Izstādē apkopotas dažādos gados un gadalaikos tapušas Ilzes Griezānes ainavas, kas atspoguļo viņas ilgstošo un mērķtiecīgo pievēršanos Latvijas dabas tēmai. Ideālās ainavas meklējumi ir kļuvuši par neatņemamu viņas radošā ceļa sastāvdaļu. Iedvesmu saviem darbiem māksliniece smeļas dabā un tās nepārtraukti mainīgajās noskaņās. Nejaušs saules stars, mākoņu ritms, miglas plīvurs vai vakara gaismas klusā burvība kļūst par impulsu gleznai. Šajos darbos daba runā pati par sevi – bez cilvēka klātbūtnes, bez stāstījuma vai notikuma, atklājot savu harmoniju, noslēpumainību un pārlaicīgumu.
Ilze Griezāne konsekventi pievērsusies ainavu glezniecībai, īpašu vietu savā daiļradē atvēlot Daugavas motīviem. Viņas gleznieciskā valoda ir viegla un plūstoša – eļļas krāsas tiek klātas lazējoši, radot akvarelisku gaisīgumu un niansētu tonalitāti. Darbos dominē miers, klusums un skaidrība, kas skatītāju aicina uz apceri un līdzpārdzīvojumu.
Ainava ir viens no universālākajiem mākslas žanriem. Daba sevī ietver formas, ritmus un likumsakarības, kas veidojušas cilvēces kultūru un joprojām kalpo par iedvesmas avotu arhitektūrā, mākslā un cilvēka pasaules uztverē. Vienlaikus ainavā slēpjas arī smalkas, grūti vārdos izsakāmas nianses, kas konkrētu vietu un tās noskaņu pārvērš nacionāli nozīmīgā kultūras pieredzē. Neraugoties uz mākslas attīstības procesiem un pārmaiņām vizuālajā kultūrā, glezniecība joprojām saglabā savu spēku uzrunāt skatītāju tieši un emocionāli. Izstāde ir stāsts par glezniecību kā dzīvu un mūsdienīgu mākslas valodu, kā arī par cilvēka nemainīgo vēlmi atrast harmoniju dabā.
Ilzes Griezānes darbos ideālā ainava nav konkrēta vieta – tā ir sajūta, kurā sastopas klusums, gaisma un dabas klātbūtnes noslēpums. Viņas darbi apliecina, ka ainavu glezniecība joprojām spēj būt laikmetīga, emocionāli iedarbīga un intelektuāli rosinoša. Mākslinieces ainavās atklājas nacionāli poētiska pasaules izjūta, kas saglabājas pāri sociālām, politiskām un tehnoloģiskām pārmaiņām, atgādinot par cilvēka noturīgo saikni ar dabu. Sīkāk internetā: www.latgalesgors.lv.
* Liepājas Latviešu biedrības namā līdz 31. augustam skatāma sadarbībā ar Pasaules latviešu mākslas centru (PLMC) veidotā izstāde “Bez Amerikas” eksponēti trimdas latviešu mākslinieku darbi no Austrālijas, Kanādas, Zviedrijas, Anglijas, Itālijas, Venecuēlas un citām pasaules valstīm.
Izstāde veidota no PLMC kolekcijas darbiem, izceļot gan nesen iegūtus mākslas darbus, gan kolekcijas stūrakmeņus no valstīm, kuru trimdas latviešu mākslinieku devums nereti palicis mazāk pamanīts. Tā piedāvā neierastu skatījumu uz vienu no nozīmīgākajām latviešu mākslas kolekcijām pasaulē, vienlaikus atklājot trimdas pieredzes daudzveidību ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm. “Lielākā daļa trimdas mākslinieku darbi ir atgriezušies Latvijā. Tos galvenokārt var apskatīt Pasaules latviešu mākslas centrā Cēsīs, kas glabā vairāk nekā 2000 diasporas mākslas darbus un Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā Rīgā. Šoreiz mēs piedāvājam unikālu iespēju darbus apskatīties Liepājas Latviešu biedrības nama Izstāžu galerijā. Latviešu trimdas māksla ir fenomens, kas sintezēja Latvijas pirmskara skolas tradīcijas ar Rietumu modernismu (abstraktumu, ekspresionismu un popārtu), vienlaikus saglabājot spēcīgu nostalģiju un politisku protestu pret dzimtenes okupāciju. Lai arī komunisms un padomju režīms centās iznīcināt Latvijas inteliģenci, latviešu talanti un devums kultūrā, tanī skaitā mākslā nav pazudināms. Gluži otrādi – tas dzīvojis un attīstījies visos pasaules kontinentos”, stāsta izstādes idejas autore un izstādes kuratore Vita Hartmane.
Vēsturiski Amerikas Savienotās Valstis bijušas ietekmīgākā latviešu diasporas mītnes zeme, un tieši tur dzīvojošo mākslinieku ziedojumi veido PLMC kolekcijas pamatu. Savukārt izstāde “Bez Amerikas” piedāvā paraudzīties uz šo kolekciju citā rakursā, izceļot citu pasaules valstu latviešu mākslinieku ieguldījumu. Tādējādi ekspozīcijā mazāk pārstāvēts abstraktais ekspresionisms, lielāku vietu atvēlot ainavām, ģeometriskajai abstrakcijai un šo virzienu mijiedarbei. Izstādē pārstāvēti vairāk nekā 30 trimdas latviešu mākslinieki. Sīkāk internetā: biedribasnams.lv.