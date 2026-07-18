No salūzuša katamarāna Jūrmalā izglābti divi cilvēki
Piektdien, 17. jūlijā, Jūrmalā glābēji krastā nogādāja divus cilvēkus, kuriem aptuveni 300 metru attālumā no krasta bija salūzis katamarāns, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Izsaukums uz Kauguru pludmali pie Murdu ielas saņemts plkst. 18.26. Glābēji ar laivu abus cilvēkus nogādāja krastā, un plkst. 19.10 darbu notikuma vietā noslēdza.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma arī divus izsaukumus uz mājokļiem, kuros uz plīts bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens. Vēl vienā gadījumā virtuvē dega elektriskā plīts.
VUGD atgādina, ka bez uzraudzības uz ieslēgtas plīts atstāts katls vai panna var ātri piedegt, sākumā radot spēcīgu sadūmojumu, un pēc tam karstuma ietekmē aizdedzinot sadzīves priekšmetus un virtuves mēbeles. Ja ugunsgrēka izcelšanās netiek savlaicīgi pamanīta, liesmas var pārņemt virtuvi un visu mājokli.
Kopumā aizvadītajā diennaktī no 17. jūlija plkst. 6.30 līdz 18. jūlija plkst. 6.30 VUGD saņēma 75 izsaukumus, tai skaitā 20 uz ugunsgrēku dzēšanu un 26 uz glābšanas darbiem, bet 29 izsaukumi bija maldinājumi.