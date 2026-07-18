Vaiņodē izbūvēts koncertdārzs “Dzirnakmens”
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Kultūra

Vaiņodē izbūvēts koncertdārzs “Dzirnakmens”

Kultūras nodaļa

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Jūlija sākumā Vaiņodē noslēgušies būvdarbi koncertdārzā “Dzirnakmens”. Tas atrodas aiz Vaiņodes Mūzikas skolas.

Vaiņodē izbūvēts koncertdārzs “Dzirnakmens”...

Projekta laikā izbūvēti gājēju celiņi, ierīkots teritorijas apgaismojums un aiz esošās skatuves uzstādīti koka paneļu vairogi, uzlabojot koncertdārza funkcionalitāti un vidi apmeklētājiem.

Projekta mērķis bija papildināt un labiekārtot infrastruktūru teritorijā pie Vaiņodes mūzikas skolas, izveidojot kvalitatīvu un pieejamu vietu dažādiem kultūras pasākumiem.

14. jūlijā objekts nodots ekspluatācijā. Oficiālā koncertdārza “Dzirnakmens” atklāšana notiks 3. septembrī.

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