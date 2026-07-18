Ballīte uz riteņiem Smiltenes pilsētas svētkos "Salido Smiltenē!"
Šonedēļ ar moto “Salido Smiltenē!” Smiltene svin pilsētas svētkus, un viens no pirmajiem pasākumiem ceturtdien bija aizraujošais velo salidojumu kopā ar ...
FOTO. Jautrā ballīte uz riteņiem Smiltenes pilsētas svētkos
Šonedēļ ar moto “Salido Smiltenē!” Smiltene svin pilsētas svētkus, un viens no pirmajiem pasākumiem ceturtdien bija aizraujošais velo salidojumu kopā ar DJ Andy Bassland.
Smiltenes iedzīvotāji un viesi sapucējās gan paši, gan izdekorēja savus velosipēdus un pievienojās braucienam no Tepera ezera promenādes līdz Jāņukalna estrādei.
Piektdienā Jāņukalna estrādē norisinājās Smiltenes mūzikas grupu salidojums ar “Tilts”, “Apvedceļš”, “Ceļojums”, “Sestā Jūdze”, “Palsa”, “Propelleris”, “Kreisas Pagrieziens” un “Pusnakts Brigāde”.
Svētku kulminācijas dienu, 18. jūliju, tradicionāli ieskandinās pūtēju orķestris “Smiltene”, kas modinās ļaudis lustīgai un daudzveidīgai kopā būšanai visas dienas garumā, vēsta Smiltenes novada pašvaldība.
Sports un kustība allaž bijusi Smiltenes firmas zīme un enerģētiskais kods, un bez tā neiztikt arī šajos svētkos. Jau rīta agrumā pulksten 9.00 Jāņukalna pakājē, pie baptistu baznīcas, tiks dots starts rogaininga sacīkstēm, bet stundu vēlāk fitnesa trenere Ilze Lāce aicinās uz kopīgu izkustēšanos Tepera stadionā. Bērni šajā dienā varēs piedalīties azartiskā disku golfa čempionātā disku golfa laukumā “Abuls”, bet PII “Pīlādzītis” pagalmā risināsies sporta sacensības mazajiem. Dalība – bez maksas.
Neiztrūkstoši svētkus bagātinās tirdziņš – amatnieku un mājražotāju salidojums pie Jāņukalna estrādes. Sevišķa rosība valdīs Smiltenes Mākslas skolas pagalmā, Vaļņu ielā 2. Tur, klātesot aktrisei, runas pedagoģei un rakstniecei Zanei Daudziņai un grāmatizdevējai Vijai Kilblokai, pulksten 11.00 salidos lasītāji, autori un grāmatnieki. SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parka “Urda” pārstāvji gādās par izglītojoši radošām tekstilapdares darbnīcām – uzšuvju gatavošanu, aksesuāru un apģērba apzīmogošanu. Smiltenes Jauniešu centra jaunieši rūpēsies par lielformāta spēlēm, hennas darbnīcu, nokļūšanu virtuālajā realitātē ar briļļu palīdzību, paneļdiskusiju un citām norisēm. Savukārt dienas vidū pulksten 12.00 Smiltenes novada muzejs vedīs ekskursijā “Smiltenes apbūves vēsture”. Īpaši padomāts arī par tehniskāku lietu cienītājiem – “Žāpura” garāžu kompleksā, Valmieras ielā 11, norisināsies moto salidojums. Visas aktivitātes ir bez maksas.
Svētku kulminācija norisināsies Jāņukalna estrādē. Tur pulksten 17.00 bērnus ar transformeru-robotu šovu pārsteigs mūzikas grupa “PERFAM”, kas klausītāju atpazīstamību iemantojusi ar rotaļīgo dziesmu “Čuča Čača”. Pasākums par maksu.
Vakara gaitā uz Jāņukalna skatuves kāps tautā iemīļoti mākslinieki: pulksten 19.00 dziedātāja Būū, pulksten 20.30 latviešu zelta hītus izpildīs leģendārā grupa “Līvi”, bet pulksten 22.00 lustīgu ballīti ieskandinās paaudzēs iemīļotais Žoržs Siksna. Par mūziku starplaikos parūpēsies DJ Alexx Rea. Šīs aktivitātes ir par maksu.
Kad pilsētas ielās norims svinību kņada, laiks salidot svētku pēdējā dienā, kas ienesīs mierpilnu un gaišu noskaņu. Svētdien, 19. jūlijā, Smiltenē norisināsies Kapu svētki, kas ne tikai aicina pāršķirt atmiņu lappuses un domās būt kopā ar tuvajiem, kas devušies viņsaulē, bet arī pulcē dzimtas no tuvienes un tālienes. Smiltenes pilsētas kapos svētbrīdis sāksies pulksten 11.00, bet Meža kapos – pulksten 13.00. Pēcāk, pulksten 15.00, ikvienam būs iespēja apmeklēt emocionāli piesātinātu leģendārās dzejnieces Marikas Svīķes piemiņas koncertu Vecajā parkā, bet pulksten 17.00, turpinot senu Smiltenes tradīciju, visi laipni aicināti sanākt Jāņukalna estrādē, kur būs skatāma Cēsu teātra izrāde “Vasaras misija: sirdsdāmu opim!”.