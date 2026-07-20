Vai jūtat, ka pārtika kļūst lētāka? Patērētāju aizsargu secinājumi pēc PVN samazināšanas varētu pārsteigt
No 2026. gada 1. jūlija atsevišķām ikdienā bieži pirktām pārtikas produktu grupām – maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām – PVN likme Latvijā samazināta no 21% uz 12%. Bet vai tiešām tirgotāji cenas samazinājuši?
Pārsvarā piemēro pareizi
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), veicot pārbaudes, secinājis, ka kopumā komersanti jauno regulējumu piemēro korekti. Atsevišķas neatbilstības konstatētas galvenokārt mazo tirgotāju darbībā, savukārt lielākajās tirdzniecības ķēdēs samazinātās PVN likmes piemērošana bijusi atbilstoša.
PTAC jūlija sākumā veicis 64 pārbaudes, un septiņos gadījumos attiecīgajām precēm nebija piemērota samazinātā 12% PVN likme. Neatbilstības galvenokārt tika novērotas pirmajās dienās pēc prasības stāšanās spēkā un saistītas ar cilvēcisku kļūdu. Neatbilstības pēc PTAC norādījuma tika novērstas lielākoties jau pārbaudes brīdī.
PTAC uzsver, ka pārbaužu mērķis šobrīd nav vērtēt konkrētu komersantu godīgumu vai negodīgumu. Veicot cenu norādīšanas pārbaudes, PTAC vienlaikus pārliecinājās, vai attiecīgajām pārtikas preču grupām ir piemērota pareizā PVN likme. Konstatētajos gadījumos komersanti tika informēti par prasībām un aicināti neatbilstības novērst.
Pircējus aicina ziņot
"Pārbaužu rezultāti rāda, ka komersanti kopumā ir veiksmīgi pielāgojušies jaunajam regulējumam un samazināto PVN likmi piemēro korekti. Ja tomēr patērētāji novēro pretējo, aicinām mums ziņot," uzsver PTAC. Pircējiem veikalos iesaka pievērst uzmanību gan cenu zīmēm, gan pirkuma čekiem, pārliecinoties, ka attiecīgajām precēm – maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām – tiek piemērota 12% PVN likme. Samazinātā PVN likme attiecas arī uz akcijas precēm, ja tās ietilpst noteiktajās produktu grupās.
Plašāka informācija par samazināto PVN likmi pārtikas pamatproduktiem, tās piemērošanu, cenu salīdzināšanas kalkulatoru un pieteikšanos iniciatīvai “Godīgs PVN samazinātājs” pieejama PTAC tīmekļvietnē. Patērētāji var sniegt informāciju PTAC, aizpildot izveidoto ziņojuma formu.
Iniciatīva būtu turpināma ilgtermiņā
Paši tirgotāji ziņo, ka pirmajās dienās pēc jaunās nodokļa likmes ieviešanas atsevišķiem pārtikas produktiem novērots pārdošanas apjomu pieaugums. Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijā (LPTA) stāsta, ka lielākā pircēju interese bijusi par pienu. Vienlaikus pircēji jautā, kāpēc samazinātā likme netiek piemērota arī plašākam ikdienā lietotu piena produktu klāstam, piemēram, biezpienam un krējumam.
Samazinātās PVN likmes ieviešana kopumā noritējusi veiksmīgi un bez būtiskiem tehniskiem vai organizatoriskiem sarežģījumiem, uzskata asociācija. Tirgotāji nepieciešamos sagatavošanās darbus veica savlaicīgi, un nodokļa samazinājums ir atspoguļots attiecīgo preču gala cenās. Veikalos vērojama arī cenu uzraugu – Patērētāju tiesību aizsardzības centra – aktivitāte.
LPTA uzsver, ka pēc pirmā ieviešanas perioda būtu jāizvērtē ne tikai cenu izmaiņas, bet arī pircēju pieprasījuma dati un produktu loka saprotamība. Ja dati apstiprinās pozitīvu ietekmi uz pieejamību un patēriņu, būtu apsverama samazinātās PVN likmes attiecināšana uz plašāku pamatproduktu klāstu, turklāt iniciatīva būtu turpināma ilgtermiņā, nevis tikai vienu gadu, kā tas paredzēts patlaban.
Sarežģītā matemātika
Jāsaka, ka PVN likmes samazinājums no 21% uz 12% nenozīmē, kā pārtika kļūs lētāka par 9%. Šī matemātika ir sarežģītākā. Īstenībā pamata pārtikas produktu cenas veikalos samazinājušies par aptuveni 7,5%. Piemēram, pamata pārtikas preču grozs, kura cena veikalā patlaban ir 30 eiro, tagad varētu maksāt 27,77 eiro, veidojot 2,23 eiro ietaupījumu.
Jaunās cenas var aprēķināt pēc formulas: “vecā cena ÷ 1,21 × 1,12 = jaunā cena”. Vecā veikala cenā tiek iekļauts PVN 21% apmērā, tāpēc preces cenu bez nodokļa var aprēķināt, dalot veikala cenu ar 1,21. Savukārt jauno veikala cenu var iegūt, reizinot preces cenu bez nodokļa ar 1,12.
Kāda pārtika tagad ir lētāka?
Atgādināsim, ka Saeima 2025. gada decembrī pieņēma grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas nosaka, ka daļai pārtikas pamatproduktu noteikta samazinātā PVN likme 12% apmērā. Bet samazinātā likme būs spēkā tikai vienu gadu – līdz 2027. gada 30. jūnijam.
Jāatceras arī, ka 12% PVN likme Latvijā jau tiek piemērota vairākām pārtikas produktu grupām, tostarp zīdaiņu specializētajai pārtikai, svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem.
No 1. jūlija PVN samazinātā likme attiecas arī uz visu veidu maizi, tajā skaitā pasterizētu vai saldētu, tostarp ar pieļaujamām piedevām – sēklām, riekstiem, graudiem un citām –, govs, kazas vai aitas pienu, tostarp bezlaktozes pienu, neatkarīgi no tauku satura, svaigu, atdzesētu vistas, tītara, pīles un zoss gaļu, kā arī mājputnu subproduktiem, tostarp sadalītu, atkaulotu, grieztu un maltu gaļu, kā arī termiski neapstrādātām mājputnu olām.
Jāņem vērā, ka PVN samazināto likmi nepiemēro saldētai gaļai, desām, žāvējumiem, smalkmaizītēm, kūkām, pīrādziņiem, sausmaizītēm, grauzdiņiem, rīvmaizei, ultrasterilizētam UHT pienam, kondensētam pienam, pienam ar piedevām (piemēram, šokolādes, zemeņu garšu) un augu valsts alternatīvām (auzu, mandeļu dzērieniem), kā arī maltai gaļai, ja pievienotā sāls daudzums pārsniedz vienu procentu.