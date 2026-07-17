Vecmīlgrāvī, Vecāķos veriet logus ciet! Rīgas ostā ugunsgrēks
Rīgas ostā, Meldru ielā, aizdegusies metāllūžņu noliktava, radot spēcīgu sadūmojumu, informē Rīgas dome.
Ostas teritorijā Meldru ielā 3 aizdegusies metāllūžņu kaudze. Aptuvenais metāllūžņu apjoms kaudzē ir 30 000 tonnu. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, iespējams, aizdegšanās notikusi lielā karstuma un dzirksteļu dēļ, kas radušās tehnikas darbības rezultātā.
Lai ierobežotu iespējamo piesārņojuma izplatīšanos, Daugavas attekā tiek izvietotas bonas, jo upes akvatorijā ieplūst liels daudzums neattīrītu ugunsdzēsības notekūdeņu.
Notikumā strādā vairāk nekā 30 ugunsdzēsēji, iesaistītas četras autocisternas un divas autokāpnes. Izveidots operatīvais štābs, kurā līdzdarbojas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, Ostas policija un objekta pārstāvji.
Ugunsgrēka radītā sadūmojuma dēļ Vecmīlgrāvja un Vecāķu apkaimju iedzīvotāji aicināti aizvērt logus un neuzturēties ārpus telpām. Sajūtot dūmu smaku, iedzīvotāji aicināti ēkās aizvērt logus un durvis, izslēgt ventilācijas un rekuperācijas iekārtas.