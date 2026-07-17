BMW drāžas pa veloceliņu (ekrānuzņēmums no video)
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Šodien 21:17
VIDEO. Ķengaragā BMW drāžas pa veloceliņu
Šonedēļ Ķengaragā novērots kāds izcili bezkaunīgs autobraucējs, kurš rallista cienīgā ātrumā traucās pa veloceliņu.
Incidents noticis trešdienas pēcpusdienā. Nekauņa ne tikai drāzies pa veloceliņu, pēc tam iebrauc parkā un turpina uzspļaut visiem ceļu satiksmes noteikumiem.
Par laimi, viņa ceļā — vismaz video ierakstītajā laikposmā — netrāpījās neviens gājējs vai velobraucējs, pretējā gadījumā šāda braukšana varēja beigties traģiski.