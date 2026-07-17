VIDEO. Ķengaragā BMW drāžas pa veloceliņu
BMW drāžas pa veloceliņu (ekrānuzņēmums no video)
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VIDEO. Ķengaragā BMW drāžas pa veloceliņu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

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Šonedēļ Ķengaragā novērots kāds izcili bezkaunīgs autobraucējs, kurš rallista cienīgā ātrumā traucās pa veloceliņu.

VIDEO. Ķengaragā BMW drāžas pa veloceliņu...

Incidents noticis trešdienas pēcpusdienā. Nekauņa ne tikai drāzies pa veloceliņu, pēc tam iebrauc parkā un turpina uzspļaut visiem ceļu satiksmes noteikumiem.

Par laimi, viņa ceļā — vismaz video ierakstītajā laikposmā — netrāpījās neviens gājējs vai velobraucējs, pretējā gadījumā šāda braukšana varēja beigties traģiski.

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