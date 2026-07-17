Darbu zaudēs gandrīz puse Daugavpils cietumu darbinieku
Pēc Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas slēgšanas aptuveni 240 no esošajiem 400 abu Daugavpils ieslodzījuma vietu darbiniekiem tiks piedāvāta iespēja turpināt darbu cietuma otrā - Daugavpils - nodaļā, bet ap 40% pilsētas ieslodzījuma vietās nodarbināto būs jāmeklē jaunas vietas.
Pēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) paustā, ap 150 darbiniekiem, kuriem pēc pārmaiņām vairs nebūs darba Daugavpils ieslodzījuma vietās, tiks piedāvāta iespēja turpināt dienestu vai darbu citās ieslodzījuma vietās - Jēkabpils cietumā, Rīgas Centrālcietumā, Iļģuciema cietumā, Olaines cietumā, Valmieras cietumā vai Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem.
IeVP klāsta, ka Daugavgrīvas cietums juridiski un organizatoriski ir viena IeVP struktūrvienība, kuras darbība pašlaik tiek nodrošināta divos cietumos - Grīvas un Daugavpils nodaļās. Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļa darbību beigs 15. decembrī, bet cietuma otra nodaļa Daugavpilī turpinās darbu.
Amatpersonas un darbinieki esot nodarbināti Daugavgrīvas cietumā, nevis kādā no nodaļām kā atsevišķā struktūrvienībā, attiecīgi IeVP neprecizē, tieši cik darbinieki strādā likvidējamajā Grīvas nodaļā. Cietuma abās nodaļās kopumā esot 506 amata vietas, bet patlaban reāli nodarbināti ir 405 cilvēki.
Amata vietas cietumā jau tiekot pakāpeniski samazinātas, ja darbinieki paši aiziet no darba, pārceļas uz citu dienesta vietu vai dodas izdienas pensijā. Pēc Grīvas cietuma slēgšanas tiks apstiprināts jauns Daugavgrīvas cietuma amata vietu saraksts, kas paredzēs 240 amata vietas.
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Katra cietuma darbinieka situācija tikšot izvērtēta individuāli, ņemot vērā viņa ieņemamo amatu, kvalifikāciju, profesionālo pieredzi, izdienas ilgumu, dzīvesvietu, ģimenes apstākļus un vēlmi turpināt dienestu.
Līdz Grīvas nodaļas slēgšanai tiesības uz izdienas pensiju sakarā ar noteiktā vecuma sasniegšanu iestāsies 14 darbiniekiem, savukārt trīs darbinieki sasniegs pensijas vecumu.
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Cietuma darbiniekiem tiks piedāvātas vakances arī jaunajā Liepājas cietumā un citās Latvijas ieslodzījuma vietās. Patlaban 17 Daugavgrīvas cietuma amatpersonas ir pārceltas turpmākam dienestam uz Jēkabpils cietumu, klāsta IeVP.
IeVP sadarbojoties arī ar Valsts policiju, Valsts robežsardzi un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, lai Daugavgrīvas cietuma amatpersonām piedāvātu iespējas turpināt dienestu citās valsts drošību un sabiedrisko kārtību nodrošinošās iestādēs.
Amatpersonām, kuras dienesta interesēs tiks pārceltas uz citu ieslodzījuma vietu un mainīs dzīvesvietu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem būs pieejamas attiecīgās sociālās garantijas un kompensācijas, tostarp ar pārcelšanos saistīto izdevumu un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācija, izceļ IeVP.
2019. gadā tika secināts, ka cietuma infrastruktūra un sadzīves apstākļi neatbilst mūsdienu prasībām un cilvēktiesību standartiem. Novecojušās infrastruktūras uzturēšana prasa ievērojamus valsts līdzekļus, vienlaikus nenodrošinot mūsdienīgas ieslodzījuma vietas prasībām atbilstošu darba un sadzīves vidi, cietuma nodaļas slēgšanu pamato IeVP.
Jau ziņots, ka Daugavpils pašvaldība bažījas, ka cietuma nodaļas darbības izbeigšana skars ievērojamu skaitu nodarbināto un radīs būtisku ietekmi uz vietējo darba tirgu un sociālekonomisko situāciju Daugavpilī un Latgales reģionā. Lai varētu savlaicīgi organizēt nepieciešamos atbalsta pasākumus un koordinēt sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA), valsts institūcijām un vietējiem darba devējiem, pašvaldība aicina ministrijas sniegt informāciju par plāniem attiecībā uz nodaļas darbiniekiem.
"Pašvaldība ir gatava ciešā sadarbībā ar NVA koordinēt pasākumus, kas veicinātu reorganizācijas skarto darbinieku iespējami sekmīgu integrāciju darba tirgū. Pašvaldība ir gatava iesaistīties situācijas risināšanā, apzinot darba tirgus pieprasījumu reģionā, sekmējot sadarbību ar darba devējiem, izvērtējot profesionālās pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas, kā arī izmantojot citus pieejamos nodarbinātības atbalsta instrumentus," pausts vēstulē LM un TM.
Jau ziņots, ka februāra sākumā darbu sāka jaunais Liepājas cietums Alsungas ielā 29. Vecais Liepājas cietums ir slēgts, un tas kā IeVP struktūrvienība pilnā apmērā turpina darbību Alsungas ielā.
Pārvietojot ieslodzītos uz Liepāju, vasarā slēgts arī Jelgavas cietums. Savukārt Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļu plānots slēgt decembra vidū.