VIDEO. Daugavpils centrā "izklaidējas" ar skrejriteņa dedzināšanu
Daugavpils centrā pamanīta personu grupa, kas dedzināja skrejriteni.
Incidents noticis 11. jūlija agrā rītā, kad Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas videonovērošanas kamerās pilsētas centrā tika pamanīta personu grupa. Kameru ierakstos konstatēts, ka viena no personām, izmantojot degšķidrumu, aizdedzināja skrejriteņa riepas.
Uz notikuma vietu nekavējoties devās tuvākā pašvaldības policijas ekipāža, kas uzsāka darbu ar iesaistītajām personām, lai noskaidrotu notikušā apstākļus. Policijas ierašanās brīdī skrejritenim acīmredzami uguns radīti bojājumi netika konstatēti.
Pašvaldības policija atgādina, ka šāda rīcība ir bīstama un var radīt apdraudējumu cilvēku drošībai, apkārtējai videi un mantai. Aicinām iedzīvotājus izturēties atbildīgi un atturēties no darbībām, kas var apdraudēt sabiedrisko kārtību vai citu personu īpašumu.