Pārsteidzošs atklājums Cesvaines pilī: uz torņa sienas atrod neparastus "gleznojumus"
Uz Cesvaines pils torņa augšējās daļas sienas atrasti gleznojumi, kas liek ieplest acis.
Neparasto atradumu fotoattēli bija publicēti pils mājas lapā sociālajā vietnē "Facebook" jau pirms Jāņiem.
Pils projektu vadītāja Beāte Šulmane norāda, ka lielu ietekmi uz pils interjeru atstājuši gan 83 gadi, kuros tās telpās atradās skola, gan arī postošais ugunsgrēks 2002. gada 5. decembrī. Pēc nelaimes ēkā sākti vērienīgi rekonstrukcijas un restaurācijas darbi, kuri turpinās.
"Dažkārt atklājumi notiek arī nejauši. Pārsteigums pils darbiniekus sagaidījis, tīrot torņa augšējās daļas sienas, kuras gadu desmitiem klājusi bieza krīta kārta ar neskaitāmiem, apmeklētāju iegravētiem vēstījumiem. Atbrīvojoties no pamatīgā, sienu klājošā slāņa, pavērās negaidīts skats - kukaiņu gleznojumi," informē Šulmane.
Torņa sienas rotā tauriņi, spāres, odi un citi attēli. Restauratore Madara Rasiņa, kura veikusi daļu no Cesvaines pils restaurācijas darbiem, atzinusi, ka zīmējumi radīti pils pirmsākumos, laikā, kad tā bijusi Vulfu ģimenes māja. Tie ir stabili, krāsa neirst, nebirst un ātri neizbalo, tāpēc vēl ilgi būs redzami apmeklētājiem.
Cesvaines pilī notiek arī citi restaurācijas darbi. Jūlija vidū noslēgušies pils torņa trešā stāva telpas atjaunošanas darbi, kuru laikā tā pietuvojusies sākotnējam veidolam.
"No jauna uzplaukuši ziedi telpas griestu zonā, nokrāsotas sienas. Vēl nesen istaba bija apmeklētājiem slēgta, taču tagad ikviens to var aplūkot," informē pils pārstāve.
Drīz sāksies restaurācijas darbi pils galvenajā hallē, kur notiks dekoratīvo dzegu izpēte un konservācija.