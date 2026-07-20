Indras Vilipsones kultūrpieturas nedēļai. Ko ieplānot no 20. jūlija līdz 26. jūlijam?
Šķiet, ka šonedēļ kultūra mani ved pavisam noteiktā virzienā – vizuālās mākslas plašumos. Un ne tikai tāpēc, ka galerijas un muzeji atver arvien jaunas durvis, bet arī tāpēc, ka reizēm tieši māksla palīdz mazliet piebremzēt ikdienas skrējienu…
Man tīk mierīgi vērot, domāt un varbūt nonākt arī līdz kādam iedvesmas brīdim, domājot par pašas veicamajiem darbiem. Un tā - jau šajā nedēļas nogalē savu 20. jubileju svinīgi atklās Cēsu Mākslas festivāls, kas gadu gaitā kļuvis par vienu no gaidītākajiem vasaras kultūras notikumiem.Šoreiz īpaši ieinteresēja festivāla vizuālās mākslas programma – Amandas Ziemeles personālizstāde "Otrajā stāvā", mākslinieku grupas Famous Five objekts "Laiks rādīs / Time Will Show", kā arī starptautiskais vides objektu cikls "paceļam karogus / raising flags", kas pilsētvidē sola pavisam citu skatījumu uz laikmetīgo mākslu.
Ļoti uzrunāja arī festivāla vizuālās programmas kuratores Daigas Rudzātes teiktais: "Māksla ir viens no tiem lielumiem, kas palīdz neapjukt un atrast otro elpu šodienas dīvainajā un trauksmes pārsātinātajā pasaulē, kur vērtību sistēma brūk un kļūst aizvien grūtāk sazemēties. Māksla ir kas vairāk par priekšmetu – tā ir pulsējoša un enerģētiska būtne, kas atvērta dialogam bez agresijas, tā sniedz iespēju paraudzīties uz apkārtni ironiski un rada priekšnoteikumus situācijai, kur prātam dota iespēja apmest kūleni.”
Man šķiet, ka šajā vēstījumā un ceļavārdos ļoti precīzi pateikts, kāpēc arī mēs atkal un atkal atgriežamies pie mākslas. Un protams atkal un atkal apciemot skaisto un sakopto pilsētu – Cēsis, vienmēr ir īpašs gandarījums…
Vēl viena pietura šonedēļ skaistajā Ķīpsalā - “Ola Foundation”, kur skatāma Imanta Lancmaņa 85 gadu jubilejai veltītā izstāde "Pagātne Tagadnē".
Imants Lancmanis Latvijas kultūrā ir personība, par kuru daudz stāstīt nemaz nevajag. Gleznotājs, mākslas vēsturnieks, ilggadējs Rundāles pils muzeja direktors, cilvēks, kurš vairāk nekā pusgadsimtu veidojis mūsu izpratni par kultūras mantojumu. Izstādē līdzās pēdējos gados tapušajiem darbiem skatāmi arī darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Rundāles pils muzeja, “ABLV Bank” mākslas kolekcijas un privātkolekcijām.
Par glezniecību pats mākslinieks saka: "Glezniecība kā mākslas veids ir iespēja ar tēlu palīdzību izprast pasauli un dzīves jēgu, atspoguļot dzīvi kā iekšējo pārdzīvojumu, kas ietver arī savas apkārtnes un laikmeta noskaņas. Tā ļauj māksliniekam satvert pēkšņi ieraudzītus tēlus, dod jaunu skatu uz cilvēka veidolu vai ainavu, ierosina pārdomas par kādu vēsturisku notikumu, tostarp vedina no jauna pieskarties Jaunās Derības cildenajiem, mūžīgajiem vēstījumiem. Māksla var būt pamudinājums, atgādinājums, brīdinājums, tā drīkst slavēt labo un nosodīt ļauno."
Es domāju, ka šie vārdi ir tik pašpietiekami, ka neko vairāk pat neprasās piebilst, vienīgi vērojot Imanta Lancmaņa dzīvi un daiļradi, vienmēr domāju, diez cik stundu ir viņa diennaktī, lai to visu paveiktu…..
Un noslēgumā - satikšanās ar zīmējuma pasauli gaidāma Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kur no 25. jūlija būs skatāma izstāde "Laikmetīgais zīmējums: Floransas un Daniela Gerlēnu dāvinājumi Pompidū centram".
Man ļoti patīk, ka pēc nesen atklātās izstādes "Iemiesotā doma" zīmējuma tēma turpina savu ceļu arī starptautiskā mērogā. Šoreiz Rīgā nonāk daļa no pasaulslavenās Gerlēnu kolekcijas – 98 zīmējumi, ko radījuši 43 mākslinieki, tostarp Gerhards Rihters, Marlēna Dimā, Roberts Longo, Kiki Smita un daudzi citi. Lielākā daļa šo autoru Latvijā būs skatāmi pirmo reizi.
Izstāde sola ļoti daudzveidīgu skatījumu uz laikmetīgo zīmējumu – no emocionāliem un intuitīviem rokrakstiem līdz analītiskiem un konceptuāliem meklējumiem. Reizēm pietiek tikai ar vienu līniju, lai sāktos vesels stāsts.
Šonedēļ laikam viss vedina uz vienu secinājumu – māksla nekad nav tikai tas, ko redzam. Tā ir saruna, komunikācija - ar mākslinieku, ar laiku un arī pašiem ar sevi.
Lai izdodas atrast savu šīs nedēļas kultūrpieturu, ļausim prātam apmest kādu kūleni! Tiekamies!