Galerijā "Bastejs" būs skatāmas Helēnas Heinrihsones un Gustava Filipsona izstādes
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Kultūra

Galerijā "Bastejs" būs skatāmas Helēnas Heinrihsones un Gustava Filipsona izstādes

Kultūras nodaļa

Jauns.lv

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No 22. jūlija Jūrmalas mākslas galerijā "Bastejs", Skultes ielā 10, būs apskatāmas divas jaunas izstādes - Helēnas Heinrihsones "Fetish as Art" un Gustava Filipsona "Visitors", informēja galerijas vadītāja Baiba Morkāne.

Galerijā "Bastejs" būs skatāmas Helēnas Heinrihson...

Heinrihsones izstāde "Fetish as Art" pievēršas fetišiem un to nozīmei cilvēka dzīvē. Izstādē aplūkota arī cilvēku pašu radītu priekšmetu, tai skaitā krustu, galvaskausu un dažādu citu objektu, pielūgšana. Māksliniece skaidro, ka fetiši izveidojas laika gaitā - daži saglabājas visu mūžu, bet citi zūd. Viņas ieskatā, ikviens zīmētājs vai gleznotājs pēta cilvēka, tai skaitā savu, ķermeni, un šādi veidojas fetiši.

Savukārt Filipsona izstādes "Visitors" mērķis ir "atklāt skatītājiem jaunas mākslinieka glezniecības dimensijas" un iekšējos meklējumus.

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Helēna Heinrihsone

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