Jaunmārupē jūlija beigās nebūs karstais ūdens
Saistībā ar Jaunmārupes katlumājas siltumtīklu skalošanas darbiem no 2026. gada 28. līdz 30. jūlijam (ieskaitot) tiks pārtraukta karstā ūdens padeve.
Pārtraukums nepieciešams, lai profilaktiski iztīrītu un izskalotu cauruļvadus, samazinot nogulšņu un rūsas uzkrāšanos, kas uzlabo sistēmas efektivitāti, pagarina iekārtu kalpošanas laiku un uzlabo ūdens kvalitāti pēc darbu pabeigšanas. Paredzēts, ka darbi notiks diennakts režīmā, un siltumapgādes uzņēmums informēs, ja grafiks mainīsies vai piegādi būs iespējams atjaunot ātrāk, vēsta Mārupes novada pašvaldība.
Karstā ūdens padeves pārtraukums attieksies uz visiem Jaunmārupes centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgtajiem klientiem. Privātīpašumus, kas nav pieslēgti centralizētajai siltumapgādei, šie darbi neietekmēs. Iedzīvotājiem ieteicams iepriekš sagatavot nelielu karstā ūdens rezervi ikdienas vajadzībām un pēc darbu noslēguma īslaicīgi notecināt ūdeni līdz stabilai temperatūrai un dzidruma līmenim. Darbus veic siltumapgādes uzņēmums SIA "Industry Service Partner".