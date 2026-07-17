Mārupes un Olaines novados notiks Mājas kafejnīcu dienas
8. un 9. augustā Mārupes un Olaines novadā notiks iemīļotās Mājas kafejnīcu dienas. Durvis vērs 12 mājas kafejnīcas, aicinot baudīt gardus ēdienus, sirsnīgu viesmīlību un vasarīgu noskaņu.
Divu dienu garumā viesus uzņems vietējie saimnieki – mājās, saimniecībās, pagalmos. Galdā tiks likti pašu gatavoti ēdieni, ģimenes receptes, stāsti, kas slēpjas aiz katras garšas. Katrs pieturpunkts būs savāds – ar raksturu, ēdienkarti, īpašu noskaņu, vēsta Mārupes novada pašvaldība.
Apmeklētājiem paredzēts:
- sezonālās ēdienkartes,
- tikšanās ar vietējiem saimniekiem un viņu stāstiem,
- ekskursijas, degustācijas, meistarklases un citas norises,
- ģimenēm draudzīga vide, vasaras sajūta.
“Mājas kafejnīcu dienas, kas jau piekto gadu norisinās arī Mārupes un Olaines novadā, ir kļuvušas par sirsnīgu un gaidītu tradīciju Pierīgā. Tā ir iespēja satikt viesmīlīgos novadniekus, kuri ar prieku ver sava nama durvis un dalās gan ar pašu gatavotiem ēdieniem, gan saviem stāstiem. Aicinām izmantot šo iespēju un doties neaizmirstamā garšu un satikšanās ceļojumā tepat Pierīgā,” saka biedrības “Pierīgas partnerība” pārstāve Alīna Lukjanceva.
Lai mielotos izvēlētajā kafejnīcā, viesošanos ieteicams pieteikt iepriekš. Iepazīsties ar Mārupes un Olaines novadu mājas kafejnīcu sarakstu un rezervē laiku. Mājas kafejnīcu dienas palīdz ieraudzīt Mārupi un Olaini citādi – caur vietējo viesmīlību, kulināro mantojumu, kopā būšanu. Pasākums aicina nelielā braucienā pa Pierīgu, atklājot vietas, kuras ikdienā paslīdam garām.
Mārupes un Olaines novados “Mājas kafejnīcu dienas” rīko biedrība “Pierīgas partnerība” sadarbībā ar Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūru (MUST) un Olaines novada pašvaldības Uzņēmējdarbības atbalsta centru. Tas ir reģionālā tūrisma galamērķa popularizēšanas pasākums, ko organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra kopā ar LLTA “Lauku ceļotājs”.