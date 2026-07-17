FOTO: cieši apskāvieni, asaras un lepnums: Ādažos valsts aizsardzības dienestu sāk vairāk nekā tūkstotis jauniešu
Šodien, 17. jūlijā, militārajā bāzē “Ādaži” gaisā virmoja patiesas emocijas – cieši apskāvieni, silti rokasspiedieni un tuvinieku asaras, pavadot jauniešus valsts aizsardzības dienestā. Kopumā visā Latvijā šodien militārās gaitas uzsāk 1270 jaunieši. Īpašu lepnumu raisa fakts, ka absolūtais vairākums šo izaicinošo ceļu izvēlējies brīvprātīgi, lai godam sargātu mūsu valsts drošību.
Vērienīgākā jauno karavīru uzņemšana noritēja tieši Ādažos, kur militāro uniformu šodien pirmo reizi pielaikoja 717 jaunieši. Kā liecina Aizsardzības ministrijas apkopotie dati, lielākā daļa no bāzē uzņemtajiem – 640 karavīri – savas militārās iemaņas un izturību turpmākos mēnešus slīpēs Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē.
Vienlaikus šis jūlija iesaukums jau ir iegājis bruņoto spēku vēsturē ar kādu būtisku jauninājumu. Proti, 70 jaunieši ir kļuvuši par pašiem pirmajiem valsts aizsardzības dienesta karavīriem, kuri savu pienākumu pildīs Militārajā policijā, apgūstot specifiskas un valsts iekšējai drošībai vitāli svarīgas prasmes.
Šī diena ir nozīmīgs un emocionāls pagrieziena punkts ne tikai pašiem topošajiem aizstāvjiem, bet arī viņu ģimenēm. Aizsardzības nozares pārstāvji neslēpj gandarījumu par ikvienu jauno karavīru, izsakot dziļu pateicību tuviniekiem par nerimstošo atbalstu un audzināšanu, bet pašiem jauniešiem – par drosmīgo un mērķtiecīgo izvēli stāties Latvijas sardzē.