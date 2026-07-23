Drošībnieki ir gatavi dažādiem scenārijiem - ko no Kremļa sagaidīt uz 15. Saeimas vēlēšanām
Jo tuvāk nāk 15. Saeimas vēlēšanas, jo vairāk tīmeklī un īpaši sociālajos tīklos parādās ieraksti, video un cits saturs par Latvijai nozīmīgām politiskām tēmām. Līdztekus pieaug arī risks saskarties ar maldinošu vai apzināti manipulējošu informāciju.
Žurnāla tapšanas laikā, jūlija sākumā, plaša mēroga dezinformācijas kampaņas vēl nebija novērojamas. Tomēr nav izslēgts, ka priekšvēlēšanu periodā aktivizēsies gan ārvalstu propagandas kanāli, gan citi dezinformācijas izplatītāji, izmantojot arī jaunas metodes, tostarp mākslīgā intelekta radītu saturu.
VDD vērtē riskus
Žurnāls “Likums un Taisnība” vērsās Valsts drošības dienestā (VDD) ar vairākiem jautājumiem, un pirmais no tiem: kādus galvenos dezinformācijas un informatīvās ietekmes riskus VDD pašlaik saskata saistībā ar 2026. gada Saeimas vēlēšanām?
VDD informēja, ka dienesta kompetencē ir identificēt un novērst gan ārvalstu radītus, gan valsts iekšienē pastāvošus apdraudējumus vēlēšanu norisei demokrātiskā un godīgā veidā, piemēram, tā dēvētos balsu pirkšanas mēģinājumus. Dienests savas kompetences ietvaros vērtē notiekošo informatīvajā telpā un sabiedrībā.
Kā galvenos dezinformācijas un informatīvās ietekmes riskus saistībā ar 15. Saeimas vēlēšanām VDD saskata iespējamas agresorvalsts Krievijas un tās sabiedrotās Baltkrievijas mērķtiecīgi organizētas informatīvās ietekmes kampaņas, kuru ietvaros tiek ietekmēta vēlētāju izvēle vai motivācija doties uz vēlēšanām.
Vienlaikus VDD vērš uzmanību, ka līdz šim (žurnāla sagatavošanas brīdim jūlija sākumā – aut.) nav fiksēts, ka Krievijas un Baltkrievijas propagandas kanāli izplatītu saturu, kas būtu mērķtiecīgi un sistemātiski vērsts uz vēlēšanu procesa ietekmēšanu. Taču nav izslēdzams, ka, tuvojoties Saeimas vēlēšanām, minētie kanāli šim tematam pievērsīsies biežāk un plašākā mērogā.
Nepatiesie vēstījumi
Krievija turpina savās propagandas aktivitātēs pret Eiropas valstīm, tostarp Latviju, ieguldīt apjomīgus resursus. Saistībā ar pašreizējo ģeopolitisko situāciju un Latvijas teritorijā ielidojušajiem bezpilota lidaparātiem Latvijas informatīvajā telpā tika fiksēti Krievijas veidoti nepatiesi vēstījumi.
Agresorvalsts propagandas kanāli izplatīja dezinformāciju, vainojot visas Baltijas valstis tajā, ka tās it kā ir atļāvušas Ukrainai izmantot savu teritoriju bezpilota lidaparātu palaišanai Krievijā. Šie vēstījumi guva rezonansi arī Latvijas sabiedrībā.
Kā tiek demonizēta NATO un ES
Vienlaikus Krievijas kara propaganda joprojām ir fokusēta uz agresorvalsts iekšējās auditorijas viedokļa ietekmēšanu. Tādējādi aktualitāti vēl aizvien saglabā jau ierastie propagandas vēstījumi, kas atspoguļo NATO un Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis kā ārējo ienaidnieku, savukārt Krieviju – kā vienīgo krievvalodīgo tiesību un interešu aizstāvi.
Krievijas iekšējās un starptautiskās auditorijas uzskatu veidošanai Kremlis mērķtiecīgi izplata vēstījumus par Baltijas valstīm, tostarp Latviju, kā rusofobiskām un nacistiskām. Agresorvalsts turpina izplatīt vēstījumus par sistemātiskiem krievu tiesību pārkāpumiem, cenšoties graut Latvijas sabiedrības saliedētību.
Tāpat starp Krievijas informatīvās ietekmes aktivitāšu nolūkiem joprojām ir šķelt un destabilizēt NATO un ES, diskreditēt Ukrainu, noskaņot Latvijas sabiedrību pret valdību un valsts iestādēm, atbalsta sniegšanu Ukrainai, kā arī atgūt starptautiskās sabiedrības labvēlību.
Savukārt Baltkrievija nolūkā diskreditēt Latviju turpina mērķtiecīgi izplatīt melus par Latvijas dienestu it kā īstenotiem “cilvēktiesību pārkāpumiem” pret trešo valstu migrantiem uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Šajās kampaņās tiek izplatīti meli par Latvijas robežsargu un karavīru nežēlību pret “bēgļiem”, kas mēģina šķērsot Latvijas robežu, skaidro VDD.
Patlaban Krievija savu vēstījumu izplatīšanai galvenokārt izmanto sociālās tīklošanās vietnes, videokoplietošanas platformas un tiešsaistes saziņas lietotnes. VDD vislielāko Krievijas propagandas apjomu ir konstatējis tiešsaistes saziņas lietotnē “Telegram” un videokoplietošanas vietnē “TikTok”. Dienesta vērtējumā tas saistāms ar joprojām nepietiekamu lietotāju publicētā satura uzraudzību šajās platformās.
Izmanto “pārbēdzējus”
Papildus atzīmējams, ka pret Latviju vērstās informatīvās ietekmes aktivitātēs Krievija patlaban visaktīvāk izmanto uz Krieviju vai Baltkrieviju no Latvijas pārbēgušos prokremliskos aktīvistus (Andrejs Mamikins, Ruslans Pankratovs, Aleksejs Stefanovs, Jurijs Aleksejevs, Vadims Aleksejevs, Romans Samuļs u.c.). Pret visām šīm personām VDD ir uzsācis kriminālprocesus, bet, lai izvairītos no potenciālās kriminālatbildības un varētu turpināt pret Latviju vērstas aktivitātes, personas no valsts ir aizbēgušas.
Aizliegtie TV kanāli “dzīvojas” soctīklos
Krievija turpina uz Latvijas sabiedrību mērķētas informatīvās ietekmes aktivitātes galvenokārt izvērst interneta vidē, aizvien pielāgojoties Krievijas televīzijas kanālu retranslācijas aizliegumam Latvijā. Kremlis mērķtiecīgi cenšas sasniegt Latvijas sabiedrību caur sociālās tīklošanās vietnēm, kā arī tiešsaistes saziņas lietotnēm. Krievijas televīzijas kanālu saturu sociālās tīklošanās vietnēs “TikTok”, “Facebook” un “Instagram”, kā arī video koplietošanas vietnē “Youtube” regulāri pārpublicē kanāli, kas ierasti izplata Kremļa propagandas vēstījumus.
Kā liecina VDD analīze, Krievija turpina informatīvās ietekmes aktivitātēm intensīvi izmantot ziņapmaiņas lietotni “Telegram”. Ar šīs lietotnes starpniecību agresorvalsts turpina Latvijas informatīvajā telpā nodrošināt Krievijas propagandas resursu veidotā satura pieejamību. Šādā veidā saturu izplata vairāki Krievijas propagandas resursi, piemēram, “Izvestija” un “RIA Novosti”. Tāpat platforma “Telegram” tiek izmantota propagandas kanālu tīkla attīstīšanai. Šī tīkla izveidē joprojām mērķtiecīgi iesaistījušies pēdējos gados uz Krieviju un Baltkrieviju pārbēgušie prokremliskie aktīvisti.
Krievijas specdienesti nesnauž
Platforma “Telegram” turpina kalpot par nozīmīgu instrumentu arī Krievijas specdienestu pret Latviju vērstās darbībās. Tā izmantota gan izlūkziņu vākšanai, gan kaitniecisko darbību un psiholoģisko operāciju organizēšanai un koordinēšanai Latvijas teritorijā.
VDD uzsāktajos kriminālprocesos personas saziņai ar kontaktpersonām Krievijā vairākkārt ir izmantojušas minēto lietotni. Piemēram, 2025. gada augustā VDD uzsāka kriminālprocesu pret Latvijas pilsoni, kurš Krievijas militārā izlūkdienesta (GRU) uzdevumā vāca un nodeva informāciju par lidlauku “Spilve”, NATO spēku klātbūtni Latvijā, aizsardzības nozari, atbalstu Ukrainai un kritisko infrastruktūru. Izmeklēšanā noskaidrots, ka saziņai ar GRU izmantots “Telegram”.
Mēģinājumi mazināt uzticēšanos
“Likums un Taisnība” vēlējās arī noskaidrot, vai VDD novēro mēģinājumus mazināt sabiedrības uzticēšanos Latvijas demokrātiskajām institūcijām un vēlēšanu procesam.
“Mēģinājumi mazināt Latvijas sabiedrības uzticēšanos demokrātiskajām institūcijām un vēlēšanu procesam ir viens no Krievijas un Baltkrievijas informatīvās ietekmes kampaņu nolūkiem,” atzīst dienestā.
“Par koordinētu dezinformācijas kampaņu sociālās tīklošanās vietnēs var liecināt vairākas pazīmes, piemēram, vienots vēstījums, kas izplatīts no vairākiem, savstarpēji šķietami nesaistītiem avotiem. Tāpat koordinētu dezinformācijas kampaņu no parastām ziņām var palīdzēt atšķirt izplatītā vēstījuma nolūks. Proti, lielākajā daļā gadījumu tas ir noskaņot sabiedrību pret konkrētu objektu, institūciju, organizāciju vai personu. Atšķirībā no parastām ziņām, koordinētas dezinformācijas kampaņas nolūks ir pārliecināt sabiedrību par kaut ko konkrētu.”
Jaunās manipulāciju metodes
Taču dezinformācijas saturs ir tikai viena problēmas puse. Strauji mainās tās izplatīšanas metodes. Vēl pirms dažiem gadiem galvenais drauds bija vienkārši robotkonti, bet tagad arvien lielāku lomu spēlē mākslīgā intelekta radīti digitāli profili un citi jauni manipulācijas rīki. Tie spēj sarunāties gluži kā cilvēki, uzturēt diskusijas un pat izrādīt emocijas.
Tieši uz šīm pārmaiņām uzmanību vērš NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra pētījums. Tā autori secina, ka dezinformācijas vide ir sasniegusi jaunu attīstības posmu – vienkāršo robotu laikmets tuvojas beigām, bet to vietā nāk mākslīgā intelekta vadīti digitāli personāži. Praksē tas nozīmē, ka sociālajos tīklos var parādīties šķietami pilnīgi reāli cilvēki – skolotāji, ārsti, studenti, pensionāri vai uzņēmēji –, kuri patiesībā ir mākslīgā intelekta radīti tēli. Tiek veidoti desmitiem vai simtiem savstarpēji koordinētu profilu.
Katram no tiem ir sava biogrāfija, rakstīšanas stils, intereses un draugu loks. Viens profils komentē politiku, cits sportu, vēl kāds ikdienā publicē receptes vai ceļojumu fotogrāfijas. Šāds saturs palīdz veidot uzticamu digitālo identitāti.
Kad nepieciešams izplatīt konkrētu vēstījumu, visi šie konti sāk darboties vienlaikus. Tie komentē viens otra ierakstus, dalās ar publikācijām, diskutē un rada iespaidu, ka sabiedrībā spontāni veidojas plašs atbalsts noteiktam viedoklim. Viens no bīstamākajiem aspektiem ir tā dēvētais mākslīgais sabiedrības vairākums.
Manipulācijas ar sabiedrību
Psiholoģijas pētījumos secināts, ka cilvēki bieži vien mēdz pielāgoties tam, ko uztver par dominējošo viedokli. Ja šķiet, ka "visi tā domā", daļa cilvēku sāk šaubīties par savu pārliecību vai pat maina uzskatus. Mākslīgā intelekta koordinēti konti spēj radīt šādu iespaidu. Simtiem komentāru, diskusiju un atsauksmju var būt viena operatora vai vienas organizācijas darba rezultāts. Atšķirībā no agrākajiem robotiem jaunās sistēmas spēj analizēt cilvēku reakciju. Tas īpaši bīstami kļūst priekšvēlēšanu laikā, starptautisku krīžu laikā vai situācijās, kad sabiedrībā valda nedrošība.
Jābūt maksimāli modriem
VDD rekomendē ievērot principu, kas paredz konkrētās ziņas un vēstījuma pirmavota identificēšanu, lai saprastu, vai minētā vēstījuma pamatā ir oficiāla un pamatota informācija. Tāpat ir jāvērtē, kādā informatīvajā kanālā konkrētā ziņa tikusi izplatīta, kritiskāk vērtējot tieši Krievijas un Baltkrievijas visbiežāk izmantotās platformas dezinformācijas izplatīšanai – “Telegram” un “TikTok”.
Dezinformācijas izplatīšanas kontekstā nereti ir raksturīgs tas, ka konkrētā viltus ziņa ir pieejama tikai vienā informatīvajā kanālā, medijā vai sociālās tīklošanās vietnē. Tādējādi ir vērts pārbaudīt, vai konkrētā ziņa ir atrodama arī citos uzticamos kanālos. Sevišķi kritiski vērtējami dažādi provokatīvi un šķietami sensacionāli paziņojumi. VDD rekomendē iedzīvotājiem sekot līdzi aktuālajai informācijai valsts institūciju tīmekļvietnēs un to kontos sociālās tīklošanās vietnēs.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Drošībnieki ir gatavi dažādiem scenārijiem – ko no Kremļa sagaidīt uz 15. Saeimas vēlēšanām" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.