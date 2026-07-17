Vēl ir brīvas vietas: nosauktas Rīgas skolas, kurās ir iespēja mācīties 10. klasē
Rīgas pašvaldības skolu 10. klasēs vēl pieejamas aptuveni 200 brīvas vietas. Brīvo vietu skaits ik dienu mainās, jo daļa skolēnu izvēlas turpināt mācības citās skolās. Pretendenti tām var pieteikties, iesniedzot pieteikumu klātienē izvēlētajā skolā vai nosūtot e-parakstītu iesniegumu uz skolas e-pastu. Par brīvajām vietām pašvaldība aicina sazināties ar interesējošo skolu.
Brīvas vietas ir Rīgas 21. vidusskolā, Rīgas 25. vidusskolā, Rīgas 31. vidusskolā, Rīgas 33. vidusskolā, Rīgas 71. vidusskolā, Rīgas 88. vidusskolā, Rīgas 9. vidusskolā, Rīgas 92. vidusskolā, Rīgas 95. vidusskolā, Rīgas 96. vidusskolā, Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Rīgas Ukraiņu vidusskolā, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā.
Par brīvām tiek uzskatītas tās vietas, uz kurām elektroniskajā uzņemšanas sistēmā nav aktīvu pieteikumu. Uz brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām.
Svarīgi zināt, ka jaunu pieteikumu iesniegšana elektroniskajā uzņemšanas sistēmā ir noslēgusies. Ja iepriekš pieteikums sistēmā jau ir iesniegts, tas saglabājas aktīvs arī tad, ja pretendents piesakās uz brīvajām vietām. Arī pēc pieteikšanās uz brīvajām vietām pretendents var saņemt uzaicinājumu uz kādu no iepriekš elektroniski izvēlētajām skolām, ja tajā vēlāk atbrīvojas vieta.
Jāņem vērā, ka brīvo vietu skaits mainās, jo pieteikšanās notiek nepārtraukti. Publicētie dati ir aktualizēti uz 17. jūliju, savukārt jaunākā informācija par brīvajām vietām pieejama Rīgas pašvaldības tīmekļvietnē riga.lv un Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnē iksd.riga.lv. Interesenti var sazināties arī atsevišķi ar konkrēto skolu.
Uzņemšana 10. klasēs uz brīvajām vietām turpinās līdz brīdim, kamēr attiecīgajās izglītības programmās vēl ir pieejamas brīvas vietas.
Patlaban galvaspilsētas izglītības iestāžu 10. klasēs uzņemti 3620 pretendenti, savukārt 266 pretendentam ir statuss "Uzaicinājums apstiprināts". Vienlaikus šonedēļ norisinās uzņemšana arī profesionālās izglītības iestādēs, tādēļ turpinās pretendentu plūsma starp izglītības iestādēm, kas ietekmē uzņemšanas rindu virzību arī Rīgas pašvaldības skolās.
Kopumā uzaicinājumi nosūtīti 4705 unikālajiem pretendentiem jeb 88% no visiem pretendentiem. Līdz šim noraidīti 4573 uzaicinājumi, bet 19 406 uzaicinājumi anulēti.
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā, Rīgas Valsts Āgenskalna ģimnāzijā, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā, Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskolā, Rīgas 51. vidusskolā klases ir nokomplektētas. Tuvu komplektēšanas beigām ir Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, Rīgas Franču licejs, Rīgas 72. vidusskola. Rīgas 64. vidusskola, Rīgas Angļu ģimnāzija, Rīgas Teikas vidusskola, Rīgas Centra humanitārā vidusskola, Rīgas Arkādijas vidusskola, Rīgas 40.vidusskola, Rīgas Purvciema vidusskola, Rīgas Juglas vidusskola.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar attiecīgo skolu vai zvanīt uz Rīgas pašvaldības vienoto informatīvo tālruni 1201.