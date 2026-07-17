Smags zaudējums Siguldas Zoo: pēc dzemdību komplikācijām mirusi zebra Vera
Siguldas Zoo paziņojis par smagu zaudējumu – mirusi zebra Vera, kas kopā ar ērzeli Faareesu bija vieni no pirmajiem zoodārza iemītniekiem un daudzu apmeklētāju iemīļoti dzīvnieki.
Zoodārzā skaidro, ka traģēdija notikusi dzemdību laikā, kad radušās smagas komplikācijas. Neskatoties uz darbinieku un veterinārārstu centieniem, mazuli glābt neizdevās. Pēc tam strauji pasliktinājās arī Veras veselības stāvoklis.
Lai pasargātu dzīvnieku no turpmākām ciešanām, veterinārārsti pieņēma lēmumu veikt eitanāziju.
Siguldas Zoo norāda, ka Veras zaudējums ir smags trieciens visai komandai, jo dzīvnieki ir ne tikai zoodārza iemītnieki, bet arī daļa no darbinieku ikdienas.
"Paldies visiem, kuri gadu gaitā Veru iemīļoja un glabās viņu siltās atmiņās," vēsta Siguldas Zoo, vienlaikus izsakot pateicību veterinārārstiem un darbiniekiem, kuri darīja visu iespējamo, lai glābtu gan zebras ķēvi, gan tās mazuli.
Vera Siguldas Zoo dzīvoja kopš zoodārza pirmsākumiem un bija kļuvusi par vienu no tā atpazīstamākajiem dzīvniekiem.