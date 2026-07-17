Sestdien karstums neatkāpsies, bet sinoptiķi brīdina par stiprām lietusgāzēm
Sestdien Latvijā pieņemsies spēkā vējš un, sākot no rietumiem, daudzviet gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.
Naktī galvenokārt būs neliels mākoņu daudzums, valsts rietumu un centrālajā daļā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +15..+20 grādiem, dažviet austrumu novados - līdz +12 grādiem.
Dienas gaitā, sākot no valsts rietumiem, daudzviet līs, vietām gaidāmas pērkona lietusgāzes. Dienvidu, dienvidaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 11-16 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +25..+28 grādi, bet daļā Kurzemes temperatūra nepārsniegs +22..+24 grādus.
Rīgā 18. jūlijā lietus varbūtība pieaugs no pēcpusdienas, iespējams arī pērkona negaiss. Pamazām pastiprināsies dienvidaustrumu vējš, kas pāries dienvidu vējā; dienā gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +19 grādiem, dienas vidū tā sasniegs +27, +28 grādus.