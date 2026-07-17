“Nevis trīs mazas dūrītes, bet viena liela dūre”: Baltijas aizsardzības industriju bremzē sadarbības trūkums
Nepietiekama Baltijas valstu sadarbība un kvalificētu speciālistu trūkums ir vieni no galvenajiem šķēršļiem aizsardzības industrijas attīstībai, secināts domnīcas "LaSER" jaunākajā pētījumā. Pētnieki norāda, ka, pieaugot investīcijām drošības jomā, valstīm arvien vairāk jāmeklē kopīgi risinājumi.
Kā ziņo 360TV Ziņas, domnīcas "LaSER" pētnieks Roberts Kits uzsver, ka Baltijas valstis aizsardzības jomā joprojām pārāk bieži darbojas katra atsevišķi. "Tā joma ļoti strauji attīstās, un tajā brīdī, kad katra valsts īsteno savu pieeju, ir lietas, ko var daudz labāk darīt kopā," norāda Kits.
Viņš piebilst, ka pat ar pieaugošo finansējumu aizsardzībai Baltijas valstīm ir izdevīgāk apvienot resursus. "Mums joprojām jāmeklē iespējas salikt jaudas kopā, lai mēs būtu nevis trīs mazas dūrītes, bet viena liela dūre."
Latvijas Drošības un aizsardzības industrijas federācijas vadītāja Elīna Egle norāda, ka katrai Baltijas valstij ir atšķirīgas prioritātes un investīciju tempi, kas sadarbību padara sarežģītāku. Vienlaikus viņa uzsver, ka kopīgu projektu attīstīšana ir būtiska nozares konkurētspējai.
Lai gan Latvija šobrīd tiek uzskatīta par vienu no līderēm dronu tehnoloģiju attīstībā, aizsardzības ministrs Raivis Melnis aicina nekoncentrēties tikai uz vienu tehnoloģiju. "Droni vieni paši neko nevar izdarīt – ir vajadzīgas elektromagnētiskās karadarbības sistēmas, artilērija, prettanku mīnas un citas sistēmas, lai mēs varētu sekmīgi veikt uzdevumus," viņš uzsver.
Pētījumā kā vēl viena būtiska problēma izcelts cilvēkresursu trūkums. Pēc Roberta Kita aplēsēm, tuvāko 15 gadu laikā Latvija ik gadu zaudēs vidēji 18 tūkstošus darbspējīgo iedzīvotāju, tādēļ aizsardzības nozarei nāksies piesaistīt un pārkvalificēt speciālistus no citām tautsaimniecības nozarēm.
Arī aizsardzības ministrs atzīst, ka darbaspēka pieejamība kļūst par vienu no lielākajiem izaicinājumiem. Viņš norāda, ka jau notiek sarunas ar Izglītības un zinātnes ministriju, augstskolām un nozares uzņēmumiem par īpašu studiju programmu izveidi, lai sagatavotu militārajai industrijai nepieciešamos inženierus un citus speciālistus.