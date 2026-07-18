Vai Uzvaras parkam jāmaina nosaukums? Pētnieki pauž skeptisku viedokli
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" turpinās parakstu vākšana par Uzvaras parka pārdēvēšanu par Saules parku. Lai iniciatīvu izskatītu Rīgas dome, tai nepieciešams savākt vismaz 2000 parakstu, taču pagaidām šis slieksnis nav sasniegts, vēsta Lsm.lv.
Iniciatīvas autore Jolanta Stricka uzskata, ka pēc parka rekonstrukcijas tas ir kļuvis par vietu ģimenēm, sportotājiem un kultūras pasākumiem, tāpēc arī nosaukumam būtu jāatspoguļo jaunā parka identitāte.
Tomēr Latvijas Universitātes pētnieki Vita Zelče un Kaspars Zellis šādu ieceri vērtē kritiski. Viņi norāda, ka nosaukums "Uzvaras parks" nav saistīts tikai ar padomju pieminekli, kā nereti tiek uzskatīts, bet gan ar Latvijas armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku Brīvības cīņās. Parks šo nosaukumu ieguva jau 1923. gadā.
Pētnieki uzsver, ka nosaukums ir daļa no vietas vēsturiskās identitātes un kolektīvās atmiņas. Viņuprāt, piedāvātais nosaukums "Saules parks" neatspoguļo parka vēsturi un nerada skaidru saikni ar šo vietu.
Zellis norāda, ka publisku vietu nosaukumu maiņa vēsturiski bieži notikusi politisku pārmaiņu rezultātā, lai nostiprinātu jaunās varas simbolisko ietekmi, nevis veicinātu sabiedrības izpratni par vēsturi.
Abi pētnieki arī uzsver, ka nozīmīgu vietu vērtība neveidojas tikai no vēstures faktiem. Tikpat būtiskas ir sabiedrības emocijas, pieredze un tas, kādu nozīmi konkrētajai vietai piešķir cilvēki.
Diskusijas par Uzvaras parka nosaukuma maiņu turpinās, taču pagaidām iniciatīva nav savākusi pietiekamu parakstu skaitu, lai to izskatītu Rīgas pašvaldība.