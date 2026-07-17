Vai nākamnedēļ tiešām būs tik slikti, kā sola? Laika ziņu moderators skaidro drūmo prognozi
Visu nedēļu izskanējušas arvien drūmākas prognozes par gaidāmajiem laikapstākļiem, taču vai tiešām nākamā nedēļa būs tik nepatīkama, kā tiek solīts?
TV3 raidījuma “900 sekundes” laika ziņu moderators Martins Bergšteins prognozē, ka brīvdienās laikapstākļi kļūs nepastāvīgāki. Sestdienas pirmā puse vēl būs salīdzinoši patīkama – gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bet bez nokrišņiem.
No dienas vidus situācija sāks mainīties. Vispirms Kurzemē, bet vakarā arī Latvijas centrālajā daļā gaidāms lietus, vietām stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Negaisa laikā vēja brāzmas var sasniegt 15–19 metrus sekundē.
Naktī uz sestdienu gaisa temperatūra būs no +12 līdz +20 grādiem, un vietām nakts var būt tropiski silta. Dienā gaiss iesils līdz +24…+29 grādiem, taču pēc lietus vakarā kļūs vēsāks.
Svētdien, 19. jūlijā, laikapstākļi uz īsu brīdi uzlabosies. Dienas lielākā daļa būs saulaina un debesis pārsvarā skaidras, lai gan vietām var izveidoties atsevišķi lietus mākoņi. Iespējamās lietusgāzes būs īslaicīgas, tādēļ pēc tām atkal uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra sasniegs +18…+24 grādus, bet piekrastē būs vēsāks.
Prognozes rāda, ka jau nedēļas sākumā Latvijas tuvumā izveidosies jauns ciklons, kas atnesīs lietu, vietām ilgstošas un stipras lietavas, kā arī vēsāku laiku.
Otrdien lietus gaidāms lielā daļā Latvijas, bet valsts rietumu un centrālajos rajonos tas vietām būs ilgstošs un brīžiem stiprs. Dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz +12…+15 grādiem, savukārt pirmdien un otrdien dienā tā nepārsniegs +15…+21 grādu. Pastiprināsies arī vējš – tā brāzmas sasniegs 13–19 metrus sekundē, bet piekrastē vietām pārsniegs 20 metrus sekundē.
Nedēļas otrajā pusē nokrišņu kļūs mazāk un saule uzspīdēs biežāk, tomēr būtiski siltāks nekļūs. Naktīs gaiss atdzisīs līdz +12…+16 grādiem, bet dienās iesils līdz +17…+22 grādiem. Vietām joprojām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss.
Martins Bergšteins iesaka nākamnedēļ neaizmirst lietussargu, jo tas, visticamāk, būs nepieciešams. Tomēr cerības uz laikapstākļu uzlabošanos vēl saglabājas.
“Vasaru vēl noteikti nevajadzētu norakstīt,” uzsver laika ziņu moderators. Viņš skaidro, ka no dienvidiem Latvijai pietuvosies ciklons, kas nesīs ilgstošas un vietām stipras lietavas, taču nedēļas otrajā pusē tas varētu atkāpties, dodot vietu siltākai un sausākai gaisa masai.