Stāvvietu trūkums Vecrīgā spiež būt radošiem: vai par divu auto "iespiešanu" vienā vietā draud nepatikšanas?
Atrast brīvu autostāvvietu Vecrīgas tuvumā bieži vien līdzinās laimestam loterijā. Taču vērīgākie šoferi noteikti būs pamanījuši kādu dīvainību Aspazijas bulvārī – te iezīmētās paralēlās stāvvietas ir neierasti garas. Vai šajās vietās drīkst "iespiest" divus auto?
Aspazijas bulvāra posmā, sākot no viesnīcas "Hotel de Rome" ēkas līdz pat 22. namam, iezīmētās paralēlās autostāvvietas ir neierasti un neproporcionāli garas. Tās ir tik ietilpīgas, ka, atjautīgi manevrējot, vienā šādā laukumā var ietilpt pat divi neliela izmēra pilsētas auto. Ikdienā šajās plašajās stāvvietās reti tiek manīti luksusa klases limuzīni vai lielgabarīta piegādes transports.
Ņemot vērā hronisko stāvvietu trūkumu Vecrīgas tuvumā, daudzi autovadītāji šo lielo platību izmanto, vienā iezīmētajā kabatā novietojot divus spēkratus. Rīkojoties solidāri, vieta atrodas abiem, tomēr praksē tas nozīmē, ka fiziski netiek ievērotas uz asfalta uzkrāsotās stāvvietu robežlīnijas. Šeit likumsakarīgi rodas jautājums: vai par šādu "radošu" spēkratu novietošanu, mēģinot ietaupīt vietu pilsētā, autovadītājam draud sods?
Stāvvietu garums var atšķirties
Skaidrojot situāciju, SIA "Rīgas satiksme" pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane portālam Jauns.lv norāda, ka kontrolieru pamatuzdevums ir pārbaudīt stāvvietas apmaksas faktu. Ja par abiem transportlīdzekļiem attiecīgajā zonā ir veikta apmaksa, kontrolieri nepārbauda to, vai auto iekļaujas iekrāsotajās robežlīnijās.
Viņa norāda, ka pēc ielu rekonstrukcijas darbiem paralēlo autostāvvietu izmēri iezīmēti atbilstoši projektā noteiktajam. "Stāvvietu garums katrā posmā var atšķirties, jo tas ir atkarīgs no konkrētā ielas posma garuma un attāluma starp iebrauktuvēm.
Praktiski tas nozīmē, ka tiek nomērīts posms starp iebrauktuvēm un sadalīts iespējamajā autostāvvietu skaitā, nosakot vienādu stāvvietu garumu konkrētā posma ietvaros," skaidro "Rīgas satiksme" pārstāve, norādot, ka Aspazijas bulvārī stāvvietas pārsvarā ir iezīmētas aptuveni 5,75 metru garumā. Savukārt dažādos ielas posmos stāvvietu garums var nedaudz atšķirties, jo atšķiras arī attālumi starp iebrauktuvēm. Uzņēmumā gan piebilst, ka, atjaunojot stāvvietu marķējumu, tiek pārskatīts arī stāvvietu izvietojums un attālumi, lai iespēju robežās nodrošinātu pēc iespējas racionālāku pieejamās vietas izmantošanu.
Policija katru gadījumu vērtē atsevišķi
Lai gan formāli robežlīniju neievērošana var tikt traktēta kā pārkāpums, Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija nesteidz uzreiz izrakstīt sodus par šādām situācijām. Policijas komunikācijas speciāliste Ieva Lukaža-Apalupa Jauns.lv apstiprina, ka līdz šim likumsargi nav saņēmuši nedz izsaukumus uz šo konkrēto adresi, nedz iedzīvotāju sūdzības. Arī no "Rīgas satiksmes" darbiniekiem informācija par šādu problemātiku nav saņemta.
"Jāatzīmē, ka katrs šāds gadījums saistībā ar transportlīdzekļu novietošanu stāvēšanai tiek izvērtēts individuāli. Likumsargi, ierodoties adresē, izvērtē visus apstākļus, tostarp, vai transportlīdzeklis netraucē citiem ceļu satiksmes dalībniekiem un neapdraud satiksmes drošību," skaidro Lukaža-Apalupa. Savukārt, ja spēkrats būs novietots pret iebrauktuvēm vai citā traucējošā veidā, tā vadītājam var tikt piemērots sods un traucējošais transportlīdzeklis var tikt pārvietots.