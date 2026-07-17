Policija meklē Jūrmalā pazudušu zēnu
Artūrs Upītis
112

Policija meklē Jūrmalā pazudušu zēnu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / Valsts policija

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Valsts policijas Jūrmalas iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Artūru Upīti, kurš 16. jūlijā ap pulksten 06.00 izgāja no savas dzīvesvietas Jūrmalā.

Policija meklē Jūrmalā pazudušu zēnu ...

Pēdējā zināmā iespējamā atrašanās vieta ir Rīgā, Daugavpils ielā.

Pazīmes: augums 167 cm, kalsnas miesas būves, gaiši mati. Bija ģērbies pelēkā džemperī ar kapuci, džinsu biksēs, kājās tumši zili sporta apavi.

Artūrs Upītis
Artūrs Upītis

Valsts policija aicina aplūkot zēna attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112. 
 

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