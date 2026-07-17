Puķu podu zagļiem Jelgavā neizdodas paslēpties no visu redzošajām kamerām
Jelgavas videonovērošanas kameras šomēnes palīdzējušas atklāt un aizturēt vairākas personas, kuras zagušas vai postījušas pilsētā izvietotos puķu podus un apstādījumus.
Kā informē Jelgavas novada pašvaldība, šī gada 12. jūlijā ap pulksten 13 pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas (Akadēmijas ielā 26) tika fiksēts likumpārkāpums – kāda persona piesavinājās puķu podu, kas kā dekorācija bija novietots uz bibliotēkas āra palodzes.
Pašvaldības policijas darbinieki, mērķtiecīgi pārskatot videonovērošanas sistēmas arhīva ierakstus, identificēja konkrēto likumpārkāpēju. Pievēršot pastiprinātu uzmanību personas pazīmēm pilsētas videonovērošanas kamerās pārkāpējs pēc divām dienām tika pamanīts publiskā vietā, un informācija nekavējoties nodota Pašvaldības policijas patruļpolicijas ekipāžai, kas personu operatīvi aizturēja un nodeva Valsts policija turpmāko procesuālo darbību veikšanai un atbildības noteikšanai.
Tāpat šī gada 13. jūlija naktī Jāņa Čakstes bulvārī tika fiksēts cits vandaļu nodarījums – trīs personas sabojāja pilsētas puķu podus, izraujot ziedus un izārdot zemi, tādējādi nodarot materiālos zaudējumus aptuveni 300 eiro apmērā. Arī šajā gadījumā nostrādāja Operatīvās vadības nodaļas videonovērošanas inspektori profesionalitāte – dienu pēc incidenta, analizējot fiksētās pazīmes, viena no aizdomās turamajām personām tika pamanīta pilsētas kamerās. Iegūtā informācija nekavējoties tika nodota Pašvaldības policijas patruļpolicijas ekipāžai, kas personu operatīvi aizturēja un nodeva Valsts policijai turpmāko procesuālo darbību veikšanai un atbildības noteikšanai.
Pašvaldības policija atgādina, ka pilsētas labiekārtošanas elementi un ziedu dekorācijas ir radītas, lai priecētu ikvienu pilsētas iedzīvotāju un viesi. Jebkāda veida pilsētas īpašuma bojāšana vai piesavināšanās ir likumpārkāpums, kas, pateicoties mūsdienīgajam videonovērošanas kamerām un operatīvam patruļu darbam, tiek fiksēts, un vainīgās personas neatkarīgi no laika posma tiek sauktas pie atbildības.