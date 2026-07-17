Sievietes vadīts "Maybach", iespējams, ignorējot sarkano luksofora signālu, Rīgas centrā izraisa trīs spēkratu avāriju. VIDEO
Rīgas centrā notikusi trīs automašīnu sadursme, izraisot pamatīgu sastrēgumu, vēsta raidījums "Degpunktā".
Kā liecina aculiecinieku sniegtā informācija un notikuma vietā fiksētais, Aleksandra Čaka un Ģertrūdes ielu krustojumā notika sadursme starp "Mercedes-Benz Maybach", "Peugeot" un "Seat" markas automašīnām. Saskaņā ar negadījumā iesaistītā "Seat" vadītāja stāstīto, avāriju, visticamāk, izraisījusi "Mercedes" vadītāja, kura krustojumu šķērsojusi pie luksofora sarkanā, aizliedzošā signāla.
Pārkāpjot satiksmes noteikumus, "Mercedes" transportlīdzeklis ietriecies "Peugeot" automašīnā, kas savukārt inerces rezultātā uztriekusies krustojumā stāvošajam "Seat". Attiecīgā "Seat" vadītājs tobrīd bija apstājies, lai pie zaļā luksofora signāla veiktu kreiso pagriezienu un palaistu pretimbraucošo transportlīdzekli.
Vissmagākos bojājumus satiksmes negadījumā guvis negadījumu izraisījušās vadītājas "Mercedes" automobilis, kura aizvešanai no notikuma vietas vēlāk bija nepieciešams evakuators. "Peugeot" vadītājs spēkratu patstāvīgi pārvietoja uz ielas malu, savukārt "Seat" transportlīdzeklim radīti nelieli bojājumi, kas ļāva ceļu turpināt.
Tā kā viens no negadījumā iesaistītajiem spēkratiem apstājās uz gājēju pārejas, incidenta dēļ Aleksandra Čaka ielā īslaicīgi izveidojās sastrēgums, apgrūtinot gan transportlīdzekļu, gan gājēju kustību.