Ārvalstu studentiem Latvijā grib prasīt valodas sertifikātu un vismaz 80% nodarbību apmeklējumu
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rosina ieviest stingrākas prasības ārvalstu studentu uzņemšanai Latvijas augstskolās, liecina IZM sagatavotie dokumentu projekti Tiesību aktu portālā.
Nacionālās apvienības (NA) pārraudzībā nonākusī IZM ar izmaiņām vēloties panākt, lai studijām uzņem reflektantus ar pietiekamu akadēmisko sagatavotību un svešvalodu zināšanām. NA pašlaik par vienu no savām politiskajām prioritātēm ir izvērsusi vēršanos pret migrāciju uz Latviju.
Saskaņā ar IZM datiem 2025. gada oktobrī Latvijā studēja teju 75 000 studentu, no kuriem vairāk nekā 12 000 bija ārvalstu studenti. Pēdējos gados pieaudzis gan studiju nolūkā izsniegto uzturēšanās atļauju, gan arī anulēto uzturēšanās atļauju skaits, kā arī konstatēto uzturēšanās un nodarbinātības noteikumu pārkāpumu skaits ārvalstu studentu vidū.
Izmaiņas paredz, ka ārvalstu reflektantiem būs jāuzrāda starptautiski atzītu institūciju izsniegti valodas prasmes sertifikāti, kuru derīguma termiņu iecerēts samazināt no pieciem līdz trim gadiem. Tāpat plānots atteikties no līdzšinējā izņēmuma, kas atsevišķiem ārvalstu reflektantiem ļāva neiesniegt valodas prasmes sertifikātu, ja iepriekšējā izglītība bija iegūta attiecīgajā studiju valodā. Turpmāk starptautiski atzīts valodas zināšanu apliecinājums būs jāiesniedz visiem ārvalstu studentiem.
Plānots noteikt arī minimālās prasības ārvalstu reflektantu sekmēm. Piesakoties bakalaura studijām, atestātā studiju programmas profilam atbilstošajos mācību priekšmetos būs jābūt iegūtam vismaz 60% vērtējumam. Tāpat iecerēts ieviest prasību iesniegt SAT testa rezultātu ar vismaz 1200 punktiem. SAT ir standartizēts eksāmens, ko pasaules universitātes izmanto, lai novērtētu prasmes lasīšanā, rakstīšanā un matemātikā.
IZM vadība spriež, ka šādas prasības palīdzētu vienoti izvērtēt reflektantu akadēmisko sagatavotību neatkarīgi no viņu izcelsmes valsts.
IZM rosina arī noteikt, ka augstskolām studējošo personas lietās jāglabā ārvalstu studentu uzņemšanas videointerviju ieraksti. Izmaiņu autori apgalvo, ka Latvijas diplomātiskās pārstāvniecībās, izskatot vīzu pieteikumus, esot konstatēti gadījumi, kad studijām angļu valodā uzņemtie trešo valstu pilsoņi nespējot angliski atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem.
Tāpat augstskolām plānots noteikt pienākumu uzskaitīt ārvalstu studentu dalību studiju procesā. Ja students bez attaisnojoša iemesla desmit dienas pēc kārtas nebūs piedalījies studijās un nebūs sasniedzams vai mēneša laikā būs apmeklējis mazāk nekā 80% nodarbību, augstskolai viņš būs jāeksmatrikulē no studijām.