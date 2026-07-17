Ilūkstes ielā pie daudzdzīvokļu mājas atrasts cilvēka līķis.
112
Šodien 08:33
VIDEO: pie daudzdzīvokļu mājas Pļavniekos atrasts miris cilvēks
Sociālajos tīklos izplatīts video no Rīgas, Pļavnieku mikrorajona, kur pie kādas daudzdzīvokļu mājas Ilūkstes ielā redzams zilā maisā ievietots miruša cilvēka ķermenis. Pēc aculiecinieka stāstītā, tas pie ēkas logiem atradies vairākas stundas.
Notikuma vietā bija ieradušies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi un Valsts policijas darbinieki. Pagaidām nav zināms ne mirušās personas dzimums un identitāte, ne arī nāves apstākļi.
Aculiecinieks norāda, ka netālu no ķermeņa atradušies ar pārtiku piekrauti iepirkumu ratiņi.
“Nav saprotams, kas tieši nomiris – vīrietis vai sieviete. Pamanīju tikai to, ka blakus stāvēja pilni pārtikas ratiņi, kādus mēdz izmantot vecāka gadagājuma cilvēki,” stāsta video iesūtītājs.
Jauns.lv ir sazinājies ar Valsts policiju, lai noskaidrotu notikušā apstākļus.