VIDEO: pie daudzdzīvokļu mājas Pļavniekos atrasts miris cilvēks
Foto: Ekrānuzņēmums
Ilūkstes ielā pie daudzdzīvokļu mājas atrasts cilvēka līķis.
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VIDEO: pie daudzdzīvokļu mājas Pļavniekos atrasts miris cilvēks

Ziņu nodaļa

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Sociālajos tīklos izplatīts video no Rīgas, Pļavnieku mikrorajona, kur pie kādas daudzdzīvokļu mājas Ilūkstes ielā redzams zilā maisā ievietots miruša cilvēka ķermenis. Pēc aculiecinieka stāstītā, tas pie ēkas logiem atradies vairākas stundas.

VIDEO: pie daudzdzīvokļu mājas Pļavniekos atrasts ...

Notikuma vietā bija ieradušies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi un Valsts policijas darbinieki. Pagaidām nav zināms ne mirušās personas dzimums un identitāte, ne arī nāves apstākļi.

Aculiecinieks norāda, ka netālu no ķermeņa atradušies ar pārtiku piekrauti iepirkumu ratiņi.

“Nav saprotams, kas tieši nomiris – vīrietis vai sieviete. Pamanīju tikai to, ka blakus stāvēja pilni pārtikas ratiņi, kādus mēdz izmantot vecāka gadagājuma cilvēki,” stāsta video iesūtītājs.

Jauns.lv ir sazinājies ar Valsts policiju, lai noskaidrotu notikušā apstākļus.

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