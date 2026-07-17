Peldētājiem labas ziņas: upēs un ezeros ūdens sasniedz pat 24 grādus.
Sabiedrība
Šodien 08:16
Latvijas ūdeņi pamatīgi iesiluši - vietām temperatūra sasniedz 24 grādus
Lielā daļā upju un ezeru, kā arī vietām Rīgas līcī ūdens temperatūra ir augstāka par 20 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un pašvaldību sniegtā informācija.
Rīgas līcī ūdens temperatūra galvenokārt svārstās ap 20 grādiem. Ceturtdienas vakarā Bulduros un Majoros ūdens bija iesilis līdz 23 grādiem.
Atklātas jūras piekrastē saglabājas vēsāks ūdens, tā temperatūra Ventspils ostā piektdienas rītā ir 14 grādi.
Ezeros un ūdenskrātuvēs ūdens temperatūra sasniedz 20..24 grādus.
Lielākajās upēs ūdens ir 19..24 grādus silts, dažās mazākās upēs ūdens temperatūra nepārsniedz 16..18 grādus.
Tuvākajā diennaktī lielā daļā Latvijas piekrastes ūdens jūrā var kļūt aukstāks, jo pakāpeniski pastiprināsies dienvidu, dienvidaustrumu vējš.
Nākamnedēļ gaidāms krietni vēsāks laiks, tādēļ ūdens atdzisīs arī upēs un ezeros. Prognozes par nokrišņu daudzumu ir atšķirīgas, iespējamas spēcīgas lietavas.