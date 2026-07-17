“Cilvēki ir akli?” Mazzalves pagastā poļu rallisti salauž vietējo uzturētu gājēju tiltiņu un paši pēc tam par to joko
Mazzalves pagastā sašutumu izraisījuši ārvalstu rallija dalībnieki, kuri ar apvidus automašīnām devušies pāri vecam gājēju tiltiņam pār Dienvidsusējas upi. Pēc vietējo stāstītā, pāri laipām izbraukušas vairākas ekipāžas, līdz viena no automašīnām tiltā ielūzusi. Kamēr braucēji un rallija organizatori sociālajos tīklos par misēkli ironizē, vietējais zemnieks, kurš tiltu gadiem uzturējis apkārtējo vajadzībām, neslēpj dusmas par bezatbildīgo rīcību un necieņu pret svešu īpašumu.
Mazzalves pagasta iedzīvotāju vidū strauji izplatījies video, kurā redzams, kā automašīnas “Kia Sorento” vadītājs mēģina šķērsot vietējo gājēju tiltiņu pār Dienvidsusējas upi.
Vietējie iedzīvotāji TV3 raidījumam "Degpunktā" stāsta, ka automašīnas piederējušas rallija dalībniekiem, kuri aizvakar apkārtnē vairākkārt braukuši turp un atpakaļ. Vēlāk viens no iedzīvotājiem ar velosipēdu devies apskatīt situāciju un ieraudzījis, ka viena automašīna ielūzusi tiltā.
Piebraucamais ceļš patiešām ved līdz pašai upei, bet zālienā redzamas automašīnu atstātas rises. Lai gan aizlieguma zīmju tur nav, jau, uzkāpjot uz tilta, var secināt, ka tā vecie dēļi nav paredzēti transportlīdzekļiem, kas ir smagāki un lielāki par velosipēdu.
Video ar automašīnu sociālajos tīklos publicējis arī Aizkraukles novada domes deputāts Aivars Miezītis. Viņam kopā ar vietējiem iedzīvotājiem izdevies noskaidrot, ka braucēji piedalījušies pasākumā, kura laikā Polijas ekipāžas uzturējušās šajā apkaimē. Internetā pieejamā informācija liecina, ka rallijs “Bamako Summer” sācies Tallinā, bet Latviju tā dalībnieki šķērsojuši pasākuma otrajā dienā.
"Izrādās, ka ne pirmo reizi šī te brigāde, tur vesela brigāde, vairākas mašīnas brauc tādā orientēšanās rallijā pa Igauniju un pa Latviju, un tamlīdzīgi. It kā esot bijuši šajā pusē jau iepriekš kaut kad. Astoņas mašīnas it kā pārbraukušas pāri tām laipām un viena laikam uzbrauca uz nepareizā dēļa. Tur zeme vienā un otrā pusē pieder privātīpašumam, bet tas tilts it kā nepieder nevienam. Tas ir no seniem laikiem, no kolhoza laikiem. Vietējā kopiena, vietējie cilvēki pieremontēja, sakārtoja savām vajadzībām," stāsta Aizkraukles domes deputāts.
Arī rallija organizatori un pati braucēju komanda sociālajos tīklos dalījušies ar neveiksmīgo atgadījumu uz tilta. Situāciju viņi centušies pasniegt ar humoru, publicējot ar mākslīgā intelekta palīdzību radītu attēlu par automašīnas nocelšanu no tilta. Tomēr Aivara Miezīša pieminētajam zemniekam šis incidents nešķiet uzjautrinošs. Viņam līdzās upei pieder zemes gabals, un vīrietis ikdienā rūpējas, lai tilts tiktu uzturēts pienācīgā kārtībā.
"Mana sāpe jau ir tāda, ka – kas tie ir par organizētājiem, kuri organizē kaut ko. Nu, Dievs ar viņiem, cilvēkiem vajag izklaides. Bet, pa svešu īpašumu bez saskaņošanas mēģina braukt un brauc. Tas ir viens. Otrs ir, cilvēki ir akli, ka viņi neredz, ka tas ir gājēju tilts? Ka tas netur? Kas tas nav domāts mašīnai? Es nesaprotu," stāsta Oskars, cerot, ka atpūtnieki pienācīgi norēķinājās ar pagasta iedzīvotāju, kurš ielūzušo auto novilka no tilta, jo, ja tilts nevienam nepieder, tad tīri teorētiski, tas tika salauzts un atbildība nevienam par to nav jāuzņemas.
Oskars stāsta, ka tiltu uztur, lai gan pašam, gan kaimiņiem būtu ērtāk nokļūt līdz asfaltētajam ceļam un autobusa pieturai. Bez šīs pārejas viņam, dodoties uz fermu pie lopiem, nāktos mērot aptuveni 11 kilometru garu apkārtceļu.
Oskars mēģinās abas tilta puses bloķēt ar kādu lielu, smagu priekšmetu, lai turpmāk pār to varētu pārvietoties vien gājēji un riteņbraucēji.