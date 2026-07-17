Piektdienas pēcpusdienā jārēķinās ar palēninātu satiksmi Pierīgā, sestdien – Liepājas virzienā.
Sabiedrība
Šodien 07:41
Dodoties ceļā nedēļas nogalē, jārēķinās ar būtiskiem satiksmes ierobežojumiem
Piektdienas pēcpusdienā Pierīgā jārēķinās ar intensīvu un palēninātu satiksmi, īpaši piejūras virzienos. VSIA "Latvijas Valsts ceļi" atgādina, ka Ikšķilē, Olainē un Liepājas šosejas sākumposmā notiek remontdarbi.
Savukārt sestdien intensīvāka satiksme var būt Liepājas virzienā, kur notiks Prāta vētras koncerts. Uz Liepājas šosejas (A9) no Brīvkalniem līdz Klīvēm un no Blīdenes līdz Brocēniem ir būvdarbu posmi ar reverso kustību, kur pie intensīvas satiksmes var veidoties sastrēgumi.
Valsts ceļu tīklā būvdarbi turpinās 72 posmos, daudzos no tiem ir pagaidu luksofori un ir jāplāno papildu laiks ceļā.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- uz Daugavpils šosejas (A6):
- no Gosporiem līdz Nīcgalei divi luksoforu posms, ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes;
- no Kalniškiem līdz Ļūbastei viens luksofora posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, remontposma šķērsošanas laiks 25 minūtes;
- Daugavpils apvedceļa (A14) satiksmes mezglā un A14 posmā līdz Sventei trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, šķērsošanas laiks 30 minūtes;
- Liepājas šosejas (A9) posmā no Blīdenes līdz Purvakroga Brāļu kapiem viens luksoforu posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, lokāli sašaurinājumi. Šķērsošanas laiks 20 minūtes.
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:
- uz autoceļa Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) no Vecpiebalgas līdz Madonai divi remontposmi, līdz trim luksoforu posmiem. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, Šķērsošanas laiks aptuveni pusstunda;
- uz autoceļa Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) no Litenes līdz Balviem pieci luksoforu posmi. Ātruma ierobežojums 50 km/h, paredzamais šķērsošanas laiks 45 minūtes;
- uz autoceļa Tīnūži–Koknese (P80):
- no Kranciema karjera līdz Avārijas brigādes parkam viens luksofora posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais šķērsošanas laiks 45 minūtes,
- no Krapes krustojuma līdz Koknesei viens luksofora posms, šķērsošanas laiks 30 minūtes;
- uz autoceļa Bauska–Aizkraukle (P87) no Ozolaines līdz Bārbelei trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 30–60 km/h. Posms pie Ozolaines ir slēgts tranzīta satiksmei, ir lokāls apbraucamais ceļš. Paredzamais šķērsošanas laiks pusstunda;
- uz autoceļa Ilmāja–Priekule–Lietuvas robeža (Plūdoņi) (P114) no Priekules līdz Lietuvas robežai pieci luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 40 minūtes.
Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz VSIA "Latvijas Valsts ceļi" diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.