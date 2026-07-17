Demogrāfiskā lejupslīde turpinās: Latvijā dzimst arvien mazāk bērnu
Latvijā šogad pirmajos piecos mēnešos reģistrēti 4589 jaundzimušie, kas ir par 4,5% jeb 216 jaundzimušajiem mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes publiskotie provizoriskie dati.
Tostarp 2026. gada pirmajos piecos mēnešos starp reģistrētajiem jaundzimušajiem 2323 bija zēni, kas ir par 6,6% jeb 164 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, bet 2266 bija meitenes, kas ir samazinājums par 2,2% jeb 52.
Maijā Latvijā reģistrēti 947 jaundzimušie, kas ir par 3,1% jeb 30 mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā mēnesī, tostarp reģistrēti 477 zēni un 470 meitenes.
Šogad pirmajos piecos mēnešos Latvijā reģistrēti 11 448 mirušie, kas ir par 1,9% jeb 215 vairāk nekā 2025. gada pirmajos piecos mēnešos, kad tika reģistrēti 11 233 mirušie.
Tādējādi šogad pirmajos piecos mēnešos reģistrēto mirušo skaits par 6859 pārsniedza dzimušo skaitu, kamēr iepriekšējā gada attiecīgajā periodā mirušo skaits par 6428 pārsniedza dzimušo skaitu.
2026. gada pirmajos piecos mēnešos Latvijā reģistrētas 2396 laulības, kas salīdzinājumā ar 2025. gada attiecīgo periodu ir par 19,8% jeb 591 laulību mazāk.