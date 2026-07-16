Iespējamu Krievijas draudu dēļ Latvija pastiprina divu svarīgu infrastruktūras objektu drošību
Latvija pastiprinājusi drošības pasākumus pie Ķeguma hidroelektrostacijas un Inčukalna pazemes gāzes krātuves pēc izlūkdienestu saņemtās informācijas par iespējamiem Krievijas draudiem, intervijā ziņu aģentūrai "Reuters" pavēstījis Ministru prezidents Andris Kulbergs.
Pēc premjera teiktā, abi objekti ir īpaši svarīgi Latvijas enerģētikai, tāpēc pieņemts lēmums pastiprināt to apsardzi. Vienlaikus Latvija lūgusi NATO palielināt pretgaisa aizsardzības spēkus reģionā, izvietot vairāk sabiedroto karavīru un NATO aizsardzības sistēmās integrēt kopīgi ar Ukrainu izstrādātu pretdronu risinājumu.
Pēdējās dienās arī Latvijas, Lietuvas un Polijas līderi brīdinājuši, ka Rietumvalstu izlūkdienesti saskata risku, ka Krievija varētu īstenot provokācijas vai uzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai Baltijas reģionā. Arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs iepriekš norādījis, ka NATO valstu rīcībā esošā informācija liecina par Krievijas mēģinājumiem veikt sabotāžas darbības.
Kulbergs intervijā uzsvēra, ka Latvijai jābūt gatavai ne tikai militāriem, bet arī hibrīdapdraudējumiem, tostarp iespējamiem mēģinājumiem ietekmēt oktobrī gaidāmās Saeimas vēlēšanas. Viņš arī aicināja Eiropas valstis stingrāk īstenot sankcijas pret Krieviju un mazināt ekonomisko sadarbību ar agresorvalsti.