Latvija uz Ukrainu nosūtīs vienu no šī gada lielākajām palīdzības kravām
Pirmdien, 20. jūlijā, no Latvijas uz Ukrainu tiks aizvesta humānās palīdzības krava gandrīz 160 000 eiro vērtībā, informē labdarības organizācija "Ziedot.lv". Palīdzība paredzēta Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem.
Kravā būs 14 transportlīdzekļi, tostarp vieglās apvidus automašīnas Ukrainas armijai, benzīnvedējs Bezpilota sistēmu spēku vienībai "Nemesis" un ātrās palīdzības automašīna kādai Kijivas slimnīcai. Tāpat uz Ukrainu nogādās ģeneratorus, taktisko ekipējumu Latvijas kaujas mediķes Sarmītes Cīrules vienībai, "Starlink" satelītsakaru sistēmu komplektus, datorus, televizorus dronu centriem un citas Ukrainas aizstāvjiem un brīvprātīgajiem nepieciešamās preces.
Palīdzības sūtījumu izdevies nodrošināt, pateicoties Latvijas uzņēmumu un iedzīvotāju ziedojumiem portālā "Ziedot.lv". Kravu Ukrainā nogādās 18 organizācijas un biedrības "Bruņotava" brīvprātīgie.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī portālā "Ziedot.lv" iespējams ziedot Ukrainas atbalstam. Organizācija norāda, ka saziedotie līdzekļi regulāri tiek izmantoti, lai iegādātos Ukrainas armijai, mediķiem un brīvprātīgajiem nepieciešamo aprīkojumu.