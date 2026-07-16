Premjers Kulbergs: Ar frontes noturēšanu nepietiek - Ukrainai jāuzvar
Pēc darba vizītes Francijas galvaspilsētā Parīzē Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) uzsvēris, ka Eiropai jāpalielina atbalsts Ukrainai, vienlaikus stiprinot arī NATO austrumu flangu.
Pirms divām dienām Ministru prezidents atradās darba vizītē Parīzē, kur piedalījās Labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksmē, kas veltīta Ukrainas atbalstam un Eiropas drošības jautājumiem. Kulbergs tikās arī ar vairāku valstu līderiem, uzsverot nepieciešamību palielināt atbalstu Ukrainai, stiprināt NATO austrumu flangu un ieviest stingrākas sankcijas pret Krieviju.
Kulbergs pēc vizītes atzina, ka tā vēlreiz apliecināja, cik nozīmīga ir cieša Eiropas valstu sadarbība laikā, kad drošības izaicinājumi skar visus. "Mēs nedrīkstam atbalstīt Ukrainu tikai tik daudz, lai tā spētu noturēt fronti - mūsu kopīgajam mērķim ir jābūt Ukrainas uzvarai," paudis Latvijas politiķis.
Pēc premjera skaidrotā, tas nozīmē pilnvērtīgu militāro, politisko un ekonomisko atbalstu, stingras un bez izņēmumiem piemērotas sankcijas pret Krieviju, kā arī daudz izlēmīgāku rīcību Eiropas drošības stiprināšanā.
"Vienlaikus mums jāstiprina NATO austrumu flangs un jāpalielina sabiedroto klātbūtne Baltijas reģionā. Latvijai ir svarīgi stiprināt kopējo Eiropas drošību un saglabāt nelokāmu atbalstu Ukrainai. Tikai vienota, izlēmīga un uz sadarbību vērsta Eiropa spēs nodrošināt ilgtermiņa drošību un labklājību saviem iedzīvotājiem," pauda Kulbergs.
Labas gribas koalīcijas sanāksmē centrālais temats bija atbalsts Ukrainai tās steidzamo vajadzību nodrošināšanai, it īpaši pretgaisa aizsardzības jomā. Ukrainas, NATO un vairāku Eiropas valstu līderi sanāksmē diskutēja par kara izbeigšanas iespēju, pretgaisa aizsardzības nodrošināšanas risinājumiem.
Sarunā ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu tika pārrunāta Eiropas drošības situācija, sankciju politika un sabiedroto militārās klātbūtnes stiprināšana Baltijā. Kulbergs aicināja Franciju palielināt savu militāro klātbūtni Latvijā, savukārt Makrons apliecinājis gatavību šo jautājumu virzīt.
Tāpat vizītes laikā Kulbergam bija saruna ar Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu, vienojoties tuvākajā laikā organizēt Latvijas un Vācijas divpusēju vizīti, lai stiprinātu sadarbību ekonomikā, investīciju piesaistē un drošības jomā. Savukārt sarunās ar Maltas un Albānijas premjerministriem tika pārrunāta pieredze investīciju piesaistē, ekonomikas attīstībā un jaunu izaugsmes iespēju veidošanā.