No svētdienas gaidāmas būtiskas izmaiņas laikapstākļos
Pēc karstajām dienām sākot no svētdienas Latvijā ieplūdīs vēsāks laiks. Tāpat biežāk gaidāms lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Līdz šim aizvadītās dienas bijušas siltas, pat karstas un lielākoties bez nokrišņiem. Tāda gaidāma arī piektdiena, bet brīvdienās atkal pastiprināsies ciklona ietekme un Latviju šķērsos nokrišņu zona. Vietām gaidāmas stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Brīvdienās dienvidu puses vējš pastiprināsies un vietām būs brāzmains.
Naktī uz sestdienu vietām valsts rietumos gaidāms īslaicīgs lietus, bet pēcpusdienā Latviju no rietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona, kas daudzviet nesīs lietu, vietām rietumu un centrālajos rajonos arī stipras lietusgāzes un pērkona negaisu. Naktī uz sestdienu saglabāsies lēns vējš un dažviet veidosies migla, bet, sākot no sestdienas rīta, vējš pastiprināsies brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 15 metriem sekundē.
Naktīs gaiss atdzisīs līdz +15…+20 grādiem. Sestdien vēl būs karsts laiks un daudzviet gaiss iesils līdz +24…+29 grādiem, bet svētdien maksimālā gaisa temperatūra būs +18…+23 grādi.
Nākamās nedēļas sākumā izveidosies jauns ciklons ar centru pie Latvijas robežas, līdz ar to pa laikam būs gaidāms lietus, vietām tas būs ilgstošs un iespējams arī stiprs. Dienas kļūs vēsākas un gaiss iesils līdz aptuveni +20 grādiem. Dominēs ziemeļu puses vējš, kas piekrastes rajonos būs mērens un brīžiem brāzmains.