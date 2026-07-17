Vandaļi brutāli iznīcina ziedus Jelgavā, bet aizmirst par vienu būtisku detaļu
Naktī uz pirmdienu divas personas Jelgavā, Jāņa Čakstes promenādē, izdemolēja puķu podus, izraujot jau krāšņi saaugušās nokarenās petūnijas, informē pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”.
Vandaļi savas izklaides sarīkojuši nakts melnumā. Pagaidām nenoskaidrotu motīvu vadītas, divas personas Jāņa Čakstes promenādē no puķu podiem brutāli izrāvušas un izmētājušas jau krāšņi saaugušās nokarenās petūnijas.
Sods neizpaliks
Vandaļiem gan šis nakts gājiens paliks dārgā atmiņā, jo pateicoties pilsētas videonovērošanas kameru ierakstiem, vainīgās personas ir identificētas. Šobrīd tiek aprēķināti nodarītie zaudējumi. Provizoriskie zaudējumi ir aptuveni 300 eiro – 150 eiro par augiem un vēl aptuveni 150 eiro par līdz šim ieguldīto darbu – augsni, stādīšanu un kopšanu.
Iestādē norāda, ka teritorija tika operatīvi sakopta, un izpostītie stādījumi jau ir atjaunoti ar jauniem, tādiem pašiem augiem kā iepriekš. Jaunie stādi vēl tikai sāk ieaugt, tādēļ to krāšņums pagaidām nav salīdzināms ar iepriekšējo ziedējumu, taču jau tuvākajā laikā tie atkal priecēs Jelgavas iedzīvotājus un pilsētas viesus.