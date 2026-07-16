Jelgavas slimnīcā sagaidīts šī gada 300. bērniņš - brašs puisēns Lukas
Jelgavas pilsētas slimnīcā trešdien, 14. jūlijā, sagaidīts šī gada 300. bērniņš – puisītis Lukas.
Kā informē slimnīcā, mazais Lukas pasaulē nāca pulksten 14.24. Puisēns piedzima 55 centimetrus garš un 3540 gramus smags. Šis ir pirmais un ļoti gaidītais bērniņš ģimenē, un pēc izrakstīšanās no slimnīcas viņa dzimtās mājas būs kaimiņos – Bauskas novadā.
Tā kā zēns ir 300. šogad Jelgavā dzimušais mazulis, Lukasam un viņa ģimenei slimnīcā pasniegta arī īpaši sarūpēta Jelgavas pilsētas dāvana.
Atskatoties uz šī gada pirmajiem sešiem mēnešiem, Jelgavas slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļā gada pirmajā mēnesī, janvārī, pasaulē nāca 39 bērniņi, februārī – 34, bet visražīgākais bijis pirmais pavasara mēnesis marts, kad Jelgavā sagaidīti 55 jaundzimušie. Aprīlī piedzimuši 50 mazuļi, maijā – 46, bet vasaras pirmajā mēnesī, jūnijā, slimnīcā savu pirmo elpu vilkuši 49 bērniņi.